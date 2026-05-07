Військового, який жорстоко побив побратима перед строєм та пішов у СЗЧ, затримали

22:00, 7 травня 2026
Військовий намагався нав’язати власні «правила» серед особового складу і влаштував показове шикування — ДБР.
Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Військової служби правопорядку, Нацполіції та Держприкордонслужби розшукали та затримали військовослужбовця однієї з частин, дислокованих на Дніпропетровщині, який жорстоко побив свого побратима перед строєм. Відео інциденту раніше було оприлюднене в ЗМІ.

Після скоєного чоловік самовільно залишив місце дислокації підрозділу та протягом кількох днів переховувався від правоохоронців.

Як повідомили у ДБР, за даними слідства, військовослужбовець намагався встановити серед особового складу власні «правила» підпорядкування та вимагав беззаперечного виконання своїх вказівок. Для цього він вирішив провести показове шикування та продемонструвати, що чекає на тих, хто відмовиться йому підкорятися.

1 травня він самостійно організував шикування особового складу, вивів одного з військових зі строю та почав його бити. Від численних ударів потерпілий знепритомнів, після чого нападник зв’язав йому руки пластиковими стяжками та продовжив побиття після того, як той прийшов до тями.

Спроби інших військовослужбовців зупинити насильство він припиняв агресивно, а одного з побратимів змусив знімати подію на телефон.

Потерпілого госпіталізували, йому надано медичну допомогу, наразі його стан оцінюється як задовільний.

Після інциденту військовий залишив частину та переховувався, однак був встановлений і затриманий правоохоронцями.

Нині йому повідомлено про підозру у катуванні (ч. 1 ст. 127 КК України), дезертирстві (ч. 4 ст. 408 КК України) та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості (ч. 2 ст. 406 КК України). Також вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

Стрічка новин

