Военного, который жестоко избил побратима перед строем и ушел в СЗЧ, задержали

Военный пытался навязать собственные «правила» среди личного состава и устроил показательное построение — ГБР.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии Военной службы правопорядка, Нацполиции и Госпогранслужбы разыскали и задержали военнослужащего одной из частей, дислоцированных в Днепропетровской области, который жестоко избил своего побратима перед строем. Видео инцидента ранее было опубликовано в СМИ.

После совершенного мужчина самовольно оставил место дислокации подразделения и в течение нескольких дней скрывался от правоохранителей.

Как сообщили в ГБР, по данным следствия, военнослужащий пытался установить среди личного состава собственные «правила» подчинения и требовал безусловного выполнения своих указаний. Для этого он решил провести показательное построение и продемонстрировать, что ждет тех, кто откажется ему подчиняться.

1 мая он самостоятельно организовал построение личного состава, вывел одного из военнослужащих из строя и начал его избивать. От многочисленных ударов потерпевший потерял сознание, после чего нападавший связал ему руки пластиковыми стяжками и продолжил избиение после того, как тот пришел в себя.

Попытки других военнослужащих остановить насилие он пресекал агрессивно, а одного из побратимов заставил снимать происходящее на телефон.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказана медицинская помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное.

После инцидента военнослужащий покинул часть и скрывался, однако был установлен и задержан правоохранителями.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в пытках (ч. 1 ст. 127 УК Украины), дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УК Украины) и нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности (ч. 2 ст. 406 УК Украины). Также решается вопрос избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.