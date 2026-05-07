В Україні змінили порядок обліку вартості документів страхового фонду

Уряд вніс зміни до порядку формування та ведення страхового фонду документації України.

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанов від 13 березня 2002 року №319 «Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання галузевого страхового фонду документації» та №320 «Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації».

Зокрема, уряд визначив необхідність інформування постачальниками документів спеціальних установ страхового фонду документації України про вартість документації — балансову, ринкову, оціночну та іншу. Також постачальники повинні повідомляти про будь-які зміни у вартості документації.

Крім того, встановлено, що порядок відображення вартості документів страхового фонду документації України на базах зберігання визначатиме Міністерство юстиції України.

