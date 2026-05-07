В Украине изменили порядок учета стоимости документов страхового фонда

15:40, 7 мая 2026
Правительство внесло изменения в порядок формирования и ведения страхового фонда документации Украины.
Кабинет Министров внес изменения в постановления от 13 марта 2002 г. №319 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и использования отраслевого страхового фонда документации» и №320 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и использования областного (регионального) страхового фонда документации».

В частности, правительство определило необходимость информирования поставщиками документов специальных учреждений страхового фонда документации Украины о стоимости документации - балансовой, рыночной, оценочной и другой. Также поставщики должны сообщать о любых изменениях стоимости документации.

Кроме того, установлено, что порядок отражения стоимости документов страхового фонда документации на базах хранения будет определять Министерство юстиции Украины.

