  1. В Україні

Українцям пояснили, чи стануть паперові трудові книжки недійсними після 10 червня

21:04, 7 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Після оцифрування паперові документи залишаться чинними, однак усі дані про стаж зберігатимуться в електронному реєстрі Пенсійного фонду.
Українцям пояснили, чи стануть паперові трудові книжки недійсними після 10 червня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До 10 червня українці мають перевести трудові книжки в електронний формат. Після оцифрування паперова трудова книжка залишається у працівника, однак роботодавець може більше її не вести.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Після внесення інформації до електронного реєстру паперова трудова книжка зберігається у працівника. Водночас документ залишається чинним, хоча фактично потреба у ньому зникає, оскільки всі відомості про трудовий стаж уже містяться в електронному реєстрі, зазначили у Держпраці. 

Оцифрувати трудову книжку може як роботодавець, так і сам працівник. Для цього необхідно авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Після цього у розділі «Комунікації з ПФУ» потрібно обрати вкладку «Відомості про трудові відносини», заповнити необхідні дані та надати згоду на обробку персональних даних.

Далі користувач має прикріпити скановані копії документів і надіслати їх до Пенсійного фонду. Результати розгляду заяви можна перевірити у розділі «Мої звернення».

Скановані копії всіх заповнених сторінок трудової книжки необхідно подавати у хронологічному порядку, дотримуючись таких вимог:

  • мають містити чіткі зображення повного складу тексту документа та його реквізитів – назва, серія та номер, дата видачі, печатки, підписи, прізвище, ім’я та по батькові власника, а також усі записи щодо трудового стажу;
  • збережені у форматах JPG або PDF;
  • розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 МБ;
  • рекомендована якість сканування — 300 dpi, щоб забезпечити високу деталізацію;
  • назви мають відповідати виду відсканованого документа.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпраці ПФУ трудова книжка трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Комісія маркетплейса — більше не порушення: роз’яснення Мінфіну

Міністерство фінансів офіційно підтвердило, що утримання маркетплейсом винагороди за послуги під час виплати коштів продавцю не є порушенням умов перебування на спрощеній системі оподаткування.

Обвинувачені зможуть вимагати компенсацію за незаконне переслідування через суд: до КПК готують зміни

Новий законопроєкт передбачає уточнення процесуальних прав сторін у справах, що відкриваються за заявою потерпілого.

Порушення санкцій намагаються криміналізувати: законопроєкт майже готовий до другого читання

Депутати не відмовилися від планів запровадити кримінальну відповідальність за обхід санкцій.

Хто претендує на посади суддів КСУ: результати оцінювання Дорадчої групи експертів

Дорадча група експертів завершила оцінювання кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою Верховної Ради.

Вища рада правосуддя відсторонила суддю Людмилу Кропивну від здійснення правосуддя

Суддя Людмила Кропивна, яку підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, не зможе розглядати справи до завершення кримінального провадження.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]