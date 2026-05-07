Українцям пояснили, чи стануть паперові трудові книжки недійсними після 10 червня

Після оцифрування паперові документи залишаться чинними, однак усі дані про стаж зберігатимуться в електронному реєстрі Пенсійного фонду.

До 10 червня українці мають перевести трудові книжки в електронний формат. Після оцифрування паперова трудова книжка залишається у працівника, однак роботодавець може більше її не вести.

Після внесення інформації до електронного реєстру паперова трудова книжка зберігається у працівника. Водночас документ залишається чинним, хоча фактично потреба у ньому зникає, оскільки всі відомості про трудовий стаж уже містяться в електронному реєстрі, зазначили у Держпраці.

Оцифрувати трудову книжку може як роботодавець, так і сам працівник. Для цього необхідно авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Після цього у розділі «Комунікації з ПФУ» потрібно обрати вкладку «Відомості про трудові відносини», заповнити необхідні дані та надати згоду на обробку персональних даних.

Далі користувач має прикріпити скановані копії документів і надіслати їх до Пенсійного фонду. Результати розгляду заяви можна перевірити у розділі «Мої звернення».

Скановані копії всіх заповнених сторінок трудової книжки необхідно подавати у хронологічному порядку, дотримуючись таких вимог:

мають містити чіткі зображення повного складу тексту документа та його реквізитів – назва, серія та номер, дата видачі, печатки, підписи, прізвище, ім’я та по батькові власника, а також усі записи щодо трудового стажу;

збережені у форматах JPG або PDF;

розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 МБ;

рекомендована якість сканування — 300 dpi, щоб забезпечити високу деталізацію;

назви мають відповідати виду відсканованого документа.

