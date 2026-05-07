Украинцам объяснили, станут ли бумажные трудовые книжки недействительными после 10 июня

После оцифровки бумажные документы останутся в силе, однако все данные о стаже будут храниться в электронном реестре Пенсионного фонда.

До 10 июня украинцы должны перевести трудовые книжки в электронный формат. После оцифровки бумажная трудовая книжка остается у работника, однако работодатель может больше ее не вести.

После внесения информации в электронный реестр бумажная трудовая книжка хранится у работника. При этом документ остается действительным, хотя фактически необходимость в нем исчезает, поскольку все сведения о трудовом стаже уже содержатся в электронном реестре, отметили в Гоструда.

Оцифровать трудовую книжку может как работодатель, так и сам работник. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи. После этого в разделе «Коммуникации с ПФУ» нужно выбрать вкладку «Сведения о трудовых отношениях», заполнить необходимые данные и дать согласие на обработку персональных данных.

Далее пользователь должен прикрепить сканированные копии документов и отправить их в Пенсионный фонд. Результаты рассмотрения заявления можно проверить в разделе «Мои обращения».

Сканированные копии всех заполненных страниц трудовой книжки необходимо подавать в хронологическом порядке, соблюдая следующие требования:

они должны содержать четкие изображения полного текста документа и его реквизитов — название, серию и номер, дату выдачи, печати, подписи, фамилию, имя и отчество владельца, а также все записи о трудовом стаже;

файлы должны быть сохранены в форматах JPG или PDF;

размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;

рекомендуемое качество сканирования — 300 dpi для обеспечения высокой детализации;

названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.

