  1. В Україні

Як військовим оскаржити дії та рішення командирів і органів військового управління у ЗСУ – пояснили в Міноборони

18:04, 7 травня 2026
У відомстві роз’яснили, як військовослужбовцям оскаржити накази, дисциплінарні стягнення, рішення ВЛК та виплати, а також визначили порядок і строки звернень.
Фото з відкритих джерел
Міністерство оборони України оприлюднило роз’яснення щодо чинного порядку оскарження рішень і дій командирів для військовослужбовців Збройних сил України. Документ охоплює типові ситуації — від оскарження наказів і дисциплінарних стягнень до рішень військово-лікарських комісій і питань грошового забезпечення — та пояснює, до яких інстанцій слід звертатися залежно від обставин.

Що саме можна оскаржити

Відповідно до статті 110 Дисциплінарного статуту Збройних сил України, військовослужбовець має право подати скаргу у випадках:

  • незаконних рішень, дій або бездіяльності командирів чи інших військовослужбовців, які порушують права, законні інтереси або свободи;
  • незаконного покладення обов’язків або притягнення до відповідальності;
  • порушень законодавства про рівні права та можливості жінок і чоловіків, фактів сексуальних домагань, насильства за ознакою статі або посягань на статеву свободу і недоторканість у військовому колективі.

Окремо наголошується, що оскарженню підлягають і рішення органів військового управління — зокрема військово-лікарських комісій (ВЛК), накази про дисциплінарні стягнення, а також порядок нарахування і виплати грошового забезпечення.

Основні правила подання скарг

У Міноборони нагадують три базові принципи, визначені статтями 110–112 Дисциплінарного статуту:

  1. Подання скарги не зупиняє виконання наказу.

Наказ має виконуватися навіть під час його оскарження, за винятком випадків, коли йдеться про явно злочинний наказ — у такій ситуації військовослужбовець зобов’язаний від нього відмовитися.

  1. Скарги подаються індивідуально і з дотриманням субординації.

Колективні звернення не відповідають установленому порядку.

  1. Скарги не подаються під час виконання службових обов’язків.

Йдеться про перебування у строю, на варті, чергуванні або під час занять, за винятком спеціальних процедур.

Позасудовий і судовий порядок

Закон передбачає два шляхи захисту прав військовослужбовця:

  • Позасудовий — через командування та органи контролю у військовій системі;
  • Судовий — через адміністративний суд.

У більшості випадків спочатку застосовується позасудовий порядок, який дозволяє вирішити питання швидше.

Як працює позасудовий механізм

Основним інструментом є письмовий рапорт до безпосереднього командира або старшого начальника. Командир зобов’язаний розглянути звернення, перевірити викладені факти та ухвалити рішення або направити його за належністю.

Строк розгляду становить до 30 днів, у складних випадках — до 45 днів.

У рапорті мають бути зазначені: адресат, виклад обставин, конкретна вимога та підтверджувальні документи. Важливо також зафіксувати факт подання — через відмітку про реєстрацію або рекомендований лист.

Додаткові канали звернень

Міноборони також визначає інші механізми реагування:

  • Гаряча лінія 1512 — для звернень щодо забезпечення, виплат і процедурних порушень;
  • Військова служба правопорядку (ВСП) — перевірка порушень статуту, перевищення повноважень і насильства;
  • Офіс Військового омбудсмана — розгляд скарг щодо прав військовослужбовців (до 10 днів, у термінових випадках — до 3 днів);
  • Уповноважений Верховної Ради з прав людини — у випадках дискримінації чи порушення гідності;
  • Спеціалізована прокуратура у сфері оборони — реагування на неправомірні дії командування;
  • Державне бюро розслідувань (ДБР) — у разі ознак кримінальних правопорушень з боку посадових осіб.

Судовий порядок і строки звернення

Якщо позасудові механізми не дали результату, військовослужбовець може звернутися до адміністративного суду. Йдеться про оскарження наказів, рішень ВЛК, дисциплінарних стягнень та інших управлінських рішень.

Строк звернення до суду у справах щодо проходження публічної служби становить один місяць з моменту, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення прав. Якщо попередньо застосовувався досудовий порядок — три місяці з дня отримання відповіді.

Військовослужбовці звільняються від сплати судового збору у справах, пов’язаних із виконанням службових обов’язків.

Алгоритм дій

У Міноборони підсумовують базовий порядок дій:

  • зафіксувати порушення;
  • оформити письмовий рапорт;
  • подати його з підтвердженням реєстрації;
  • за потреби звертатися до вищого командування або контролюючих органів;
  • у разі кримінальних ознак — до ВСП, прокуратури або ДБР;
  • не пропустити строк звернення до суду.

У відомстві зазначають, що дотримання цих процедур дозволяє ефективно захищати права військовослужбовців у системі військового управління та через судові механізми.

