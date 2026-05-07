Як військовим оскаржити дії та рішення командирів і органів військового управління у ЗСУ – пояснили в Міноборони
Міністерство оборони України оприлюднило роз’яснення щодо чинного порядку оскарження рішень і дій командирів для військовослужбовців Збройних сил України. Документ охоплює типові ситуації — від оскарження наказів і дисциплінарних стягнень до рішень військово-лікарських комісій і питань грошового забезпечення — та пояснює, до яких інстанцій слід звертатися залежно від обставин.
Що саме можна оскаржити
Відповідно до статті 110 Дисциплінарного статуту Збройних сил України, військовослужбовець має право подати скаргу у випадках:
- незаконних рішень, дій або бездіяльності командирів чи інших військовослужбовців, які порушують права, законні інтереси або свободи;
- незаконного покладення обов’язків або притягнення до відповідальності;
- порушень законодавства про рівні права та можливості жінок і чоловіків, фактів сексуальних домагань, насильства за ознакою статі або посягань на статеву свободу і недоторканість у військовому колективі.
Окремо наголошується, що оскарженню підлягають і рішення органів військового управління — зокрема військово-лікарських комісій (ВЛК), накази про дисциплінарні стягнення, а також порядок нарахування і виплати грошового забезпечення.
Основні правила подання скарг
У Міноборони нагадують три базові принципи, визначені статтями 110–112 Дисциплінарного статуту:
- Подання скарги не зупиняє виконання наказу.
Наказ має виконуватися навіть під час його оскарження, за винятком випадків, коли йдеться про явно злочинний наказ — у такій ситуації військовослужбовець зобов’язаний від нього відмовитися.
- Скарги подаються індивідуально і з дотриманням субординації.
Колективні звернення не відповідають установленому порядку.
- Скарги не подаються під час виконання службових обов’язків.
Йдеться про перебування у строю, на варті, чергуванні або під час занять, за винятком спеціальних процедур.
Позасудовий і судовий порядок
Закон передбачає два шляхи захисту прав військовослужбовця:
- Позасудовий — через командування та органи контролю у військовій системі;
- Судовий — через адміністративний суд.
У більшості випадків спочатку застосовується позасудовий порядок, який дозволяє вирішити питання швидше.
Як працює позасудовий механізм
Основним інструментом є письмовий рапорт до безпосереднього командира або старшого начальника. Командир зобов’язаний розглянути звернення, перевірити викладені факти та ухвалити рішення або направити його за належністю.
Строк розгляду становить до 30 днів, у складних випадках — до 45 днів.
У рапорті мають бути зазначені: адресат, виклад обставин, конкретна вимога та підтверджувальні документи. Важливо також зафіксувати факт подання — через відмітку про реєстрацію або рекомендований лист.
Додаткові канали звернень
Міноборони також визначає інші механізми реагування:
- Гаряча лінія 1512 — для звернень щодо забезпечення, виплат і процедурних порушень;
- Військова служба правопорядку (ВСП) — перевірка порушень статуту, перевищення повноважень і насильства;
- Офіс Військового омбудсмана — розгляд скарг щодо прав військовослужбовців (до 10 днів, у термінових випадках — до 3 днів);
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини — у випадках дискримінації чи порушення гідності;
- Спеціалізована прокуратура у сфері оборони — реагування на неправомірні дії командування;
- Державне бюро розслідувань (ДБР) — у разі ознак кримінальних правопорушень з боку посадових осіб.
Судовий порядок і строки звернення
Якщо позасудові механізми не дали результату, військовослужбовець може звернутися до адміністративного суду. Йдеться про оскарження наказів, рішень ВЛК, дисциплінарних стягнень та інших управлінських рішень.
Строк звернення до суду у справах щодо проходження публічної служби становить один місяць з моменту, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення прав. Якщо попередньо застосовувався досудовий порядок — три місяці з дня отримання відповіді.
Військовослужбовці звільняються від сплати судового збору у справах, пов’язаних із виконанням службових обов’язків.
Алгоритм дій
У Міноборони підсумовують базовий порядок дій:
- зафіксувати порушення;
- оформити письмовий рапорт;
- подати його з підтвердженням реєстрації;
- за потреби звертатися до вищого командування або контролюючих органів;
- у разі кримінальних ознак — до ВСП, прокуратури або ДБР;
- не пропустити строк звернення до суду.
У відомстві зазначають, що дотримання цих процедур дозволяє ефективно захищати права військовослужбовців у системі військового управління та через судові механізми.
