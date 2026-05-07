Как военнослужащим обжаловать действия и решения командиров и органов военного управления в ВСУ — объяснили в Минобороны

В ведомстве разъяснили, как военнослужащим обжаловать приказы, дисциплинарные взыскания, решения ВЛК и выплаты, а также определили порядок и сроки подачи обращений.

Министерство обороны Украины обнародовало разъяснение относительно действующего порядка обжалования решений и действий командиров для военнослужащих Вооруженных сил Украины. Документ охватывает типичные ситуации — от обжалования приказов и дисциплинарных взысканий до решений военно-медицинских комиссий и вопросов денежного обеспечения — и объясняет, в какие инстанции следует обращаться в зависимости от обстоятельств.

Что именно можно обжаловать

В соответствии со статьей 110 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины военнослужащий имеет право подать жалобу в случаях:

незаконных решений, действий или бездействия командиров или других военнослужащих, нарушающих права, законные интересы или свободы;

незаконного возложения обязанностей или привлечения к ответственности;

нарушений законодательства о равных правах и возможностях женщин и мужчин, фактов сексуальных домогательств, насилия по признаку пола или посягательств на половую свободу и неприкосновенность в военном коллективе.

Отдельно отмечается, что обжалованию подлежат и решения органов военного управления — в частности военно-медицинских комиссий (ВМК), приказы о дисциплинарных взысканиях, а также порядок начисления и выплаты денежного довольствия.

Основные правила подачи жалоб

В Минобороны напоминают о трех основных принципах, закрепленных в статьях 110–112 Дисциплинарного устава:

Подача жалобы не приостанавливает исполнение приказа.

Приказ должен выполняться даже во время его обжалования, за исключением случаев, когда речь идет о явно преступном приказе — в такой ситуации военнослужащий обязан от него отказаться.

Жалобы подаются индивидуально и с соблюдением субординации.

Коллективные обращения не соответствуют установленному порядку.

Жалобы не подаются во время выполнения служебных обязанностей.

Речь идет о пребывании в строю, на страже, дежурстве или во время занятий, за исключением специальных процедур.

Внесудебный и судебный порядок

Закон предусматривает два пути защиты прав военнослужащего:

Внесудебный — через командование и органы контроля в военной системе;

Судебный — через административный суд.

В большинстве случаев сначала применяется внесудебный порядок, который позволяет решить вопрос быстрее.

Как работает внесудебный механизм

Основным инструментом является письменный рапорт непосредственному командиру или старшему начальнику. Командир обязан рассмотреть обращение, проверить изложенные факты и принять решение или направить его по инстанциям.

Срок рассмотрения составляет до 30 дней, в сложных случаях — до 45 дней.

В отчете должны быть указаны: адресат, изложение обстоятельств, конкретное требование и подтверждающие документы. Важно также зафиксировать факт подачи — посредством отметки о регистрации или заказного письма.

Дополнительные каналы обращений

Минобороны также определяет другие механизмы реагирования:

Горячая линия 1512 — для обращений по вопросам обеспечения, выплат и процедурных нарушений;

Военная служба правопорядка (ВСП) — проверка нарушений устава, превышения полномочий и насилия;

Офис Военного омбудсмена — рассмотрение жалоб, касающихся прав военнослужащих (до 10 дней, в срочных случаях — до 3 дней);

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека — в случаях дискриминации или нарушения достоинства;

Специализированная прокуратура в сфере обороны — реагирование на неправомерные действия командования;

Государственное бюро расследований (ГБР) — в случае признаков уголовных правонарушений со стороны должностных лиц.

Судебный порядок и сроки обращения

Если внесудебные механизмы не дали результата, военнослужащий может обратиться в административный суд. Речь идет об обжаловании приказов, решений ВЛК, дисциплинарных взысканий и других управленческих решений.

Срок обращения в суд по делам, касающимся прохождения государственной службы, составляет один месяц с момента, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении прав. Если предварительно применялся досудебный порядок — три месяца со дня получения ответа.

Военнослужащие освобождаются от уплаты судебного сбора по делам, связанным с исполнением служебных обязанностей.

Алгоритм действий

В Минобороны обобщают базовый порядок действий:

зафиксировать нарушение;

оформить письменный рапорт;

подать его с подтверждением регистрации;

при необходимости обращаться к вышестоящему командованию или контролирующим органам;

в случае наличия признаков уголовного преступления — в ГУВ, прокуратуру или ГБР;

не пропустить срок обращения в суд.

В ведомстве отмечают, что соблюдение этих процедур позволяет эффективно защищать права военнослужащих в системе военного управления и через судебные механизмы.

