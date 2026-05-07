Арешт будинку чи авто може стати несподіванкою: як перевірити себе у реєстрах

Українці часто дізнаються про арешт нерухомості або транспортного засобу лише під час продажу майна, оформлення спадщини чи переоформлення документів. У Міністерстві юстиції пояснили, як діяти у таких випадках та за яких умов арешт можуть скасувати.

Насамперед необхідно з’ясувати, ким саме накладено арешт і на якій підставі. Для цього рекомендують перевірити інформацію про виконавче провадження через застосунок «Дія» у розділі «Виконавчі провадження». Через портал також можна замовити витяг із Реєстру речових прав на нерухоме майно для перевірки наявних обтяжень.

Крім того, інформація про виконавчі провадження міститься в Єдиному реєстрі боржників та Автоматизованій системі виконавчого провадження.

Після отримання даних про номер виконавчого провадження та виконавця громадянам радять звернутися до державного виконавця відповідного органу державної виконавчої служби для врегулювання питання щодо можливого скасування арешту.

Відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» арешт майна є одним із заходів примусового виконання рішень. Виконавець може накласти його одночасно з відкриттям виконавчого провадження для забезпечення виконання рішення суду чи іншого органу.

Водночас закон визначає перелік підстав для скасування арешту майна. Серед них:

повне погашення боргу, виконавчого збору, витрат виконавчого провадження та штрафів;

рішення суду про скасування заходів забезпечення позову;

погашення заборгованості за періодичними платежами, якщо рішення можна виконати без звернення стягнення на майно.

Для зняття арешту необхідно надати виконавцю документи та докази, які підтверджують підстави для припинення обтяження. Якщо законних підстав для позасудового скасування арешту немає, питання вирішують через суд.

Конструктивна взаємодія з органами примусового виконання рішень допомагає швидше врегулювати ситуацію, адже саме виконавець уповноважений знімати арешти у випадках, передбачених законодавством.

