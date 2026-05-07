Арест дома или авто может стать неожиданностью: как проверить себя в реестрах

Украинцы часто узнают об аресте недвижимости или транспортного средства только во время продажи имущества, оформления наследства или переоформления документов. В Министерстве юстиции объяснили, как действовать в таких случаях и при каких условиях арест могут отменить.

Прежде всего необходимо выяснить, кем именно наложен арест и на каком основании. Для этого рекомендуют проверить информацию об исполнительном производстве через приложение «Дія» в разделе «Исполнительные производства». Через портал также можно заказать выписку из Реестра вещных прав на недвижимое имущество для проверки наличия обременений.

Кроме того, информация об исполнительных производствах содержится в Едином реестре должников и Автоматизированной системе исполнительного производства.

После получения данных о номере исполнительного производства и исполнителе гражданам советуют обратиться к государственному исполнителю соответствующего органа государственной исполнительной службы для урегулирования вопроса о возможной отмене ареста.

В соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве» арест имущества является одной из мер принудительного исполнения решений. Исполнитель может наложить его одновременно с открытием исполнительного производства для обеспечения исполнения решения суда или другого органа.

В то же время закон определяет перечень оснований для отмены ареста имущества. Среди них:

полное погашение долга, исполнительного сбора, расходов исполнительного производства и штрафов;

решение суда об отмене мер обеспечения иска;

погашение задолженности по периодическим платежам, если решение можно исполнить без обращения взыскания на имущество.

Для снятия ареста необходимо предоставить исполнителю документы и доказательства, подтверждающие основания для прекращения обременения. Если законных оснований для внесудебной отмены ареста нет, вопрос решают через суд.

Конструктивное взаимодействие с органами принудительного исполнения решений помогает быстрее урегулировать ситуацию, ведь именно исполнитель уполномочен снимать аресты в случаях, предусмотренных законодательством.

