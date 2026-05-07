Арест дома или авто может стать неожиданностью: как проверить себя в реестрах

19:16, 7 мая 2026
Арест имущества часто выявляют во время продажи квартиры, оформления наследства или переоформления автомобиля.
Украинцы часто узнают об аресте недвижимости или транспортного средства только во время продажи имущества, оформления наследства или переоформления документов. В Министерстве юстиции объяснили, как действовать в таких случаях и при каких условиях арест могут отменить.

Прежде всего необходимо выяснить, кем именно наложен арест и на каком основании. Для этого рекомендуют проверить информацию об исполнительном производстве через приложение «Дія» в разделе «Исполнительные производства». Через портал также можно заказать выписку из Реестра вещных прав на недвижимое имущество для проверки наличия обременений.

Кроме того, информация об исполнительных производствах содержится в Едином реестре должников и Автоматизированной системе исполнительного производства.

После получения данных о номере исполнительного производства и исполнителе гражданам советуют обратиться к государственному исполнителю соответствующего органа государственной исполнительной службы для урегулирования вопроса о возможной отмене ареста.

В соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве» арест имущества является одной из мер принудительного исполнения решений. Исполнитель может наложить его одновременно с открытием исполнительного производства для обеспечения исполнения решения суда или другого органа.

В то же время закон определяет перечень оснований для отмены ареста имущества. Среди них:

  • полное погашение долга, исполнительного сбора, расходов исполнительного производства и штрафов;
  • решение суда об отмене мер обеспечения иска;
  • погашение задолженности по периодическим платежам, если решение можно исполнить без обращения взыскания на имущество.

Для снятия ареста необходимо предоставить исполнителю документы и доказательства, подтверждающие основания для прекращения обременения. Если законных оснований для внесудебной отмены ареста нет, вопрос решают через суд.

Конструктивное взаимодействие с органами принудительного исполнения решений помогает быстрее урегулировать ситуацию, ведь именно исполнитель уполномочен снимать аресты в случаях, предусмотренных законодательством.

