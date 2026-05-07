Спека до +28° і грози накриють Україну 8 травня: де очікувати дощі та прохолоду

Прогноз погоди 8 травня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні у четвер, 8 травня, очікується мінлива хмарність. У західних областях, а вдень також у Вінницькій, Житомирській та місцями Київській областях прогнозують короткочасні дощі та грози. На решті території істотних опадів не очікується.

Вітер переважно південно-західний, у західних областях — північно-західний, швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 10–15°, у більшості південних та центральних областей — 7–12°. Вдень повітря прогріється до 20–25°, на сході — до 28°, тоді як у західних регіонах буде прохолодніше — 15–20°.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.