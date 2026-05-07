Жара до +28° и грозы накроют Украину 8 мая: где ожидать дождь и прохладу

Прогноз погоды 8 мая.

В Украине в четверг, 8 мая, ожидается переменная облачность. В западных областях, а днем также в Винницкой, Житомирской и местами Киевской областях прогнозируются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории существенных осадков не ожидается.

Ветер преимущественно юго-западный, в западных областях — северо-западный, скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10–15°, в большинстве южных и центральных областей — 7–12°. Днем воздух прогреется до 20–25°, на востоке — до 28°, тогда как в западных регионах будет прохладнее — 15–20°.

