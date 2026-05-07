  1. В Україні

У Києві судитимуть посадовицю служби у справах дітей: після формальної перевірки мати катувала сина ще 9 місяців

23:12, 7 травня 2026
Начальницю районної служби у справах дітей обвинувачують у бездіяльності після сигналу про насильство над дитиною.
фото: прокуратура
У Києві судитимуть начальницю районної Служби у справах дітей, яку обвинувачують у службовій недбалості через неналежне реагування на факти домашнього насильства над 9-річним хлопчиком.

Як повідомили у прокуратурі, посадовиця після отримання інформації від поліції про можливе жорстоке поводження з дитиною не забезпечила перевірку умов проживання та не вжила заходів для захисту хлопчика.

За даними слідства, протягом кількох місяців мати систематично знущалася з дитини. Про ситуацію стало відомо після того, як у школі помітили травми хлопчика та викликали поліцію.

У березні 2026 року посадовиці повідомили про підозру, а наразі обвинувальний акт скерували до суду. Їй загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади. На час досудового розслідування її відсторонили від посади.

Київ

