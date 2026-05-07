В Киеве будут судить чиновницу по делам детей: после формальной проверки мать пытала сына еще 9 месяцев

Начальница районной службы по делам детей обвиняется в бездействии после сигнала о насилии над ребенком.

В Киеве будут судить начальницу районной Службы по делам детей, которую обвиняют в служебной халатности из-за ненадлежащего реагирования на факты домашнего насилия над 9-летним мальчиком.

Как сообщили в прокуратуре, должностная лицо после получения информации от полиции о возможном жестоком обращении с ребенком не обеспечила проверку условий проживания и не приняла меры по защите мальчика.

По данным следствия, в течение нескольких месяцев мать систематически издевалась над ребенком. О ситуации стало известно после того, как в школе заметили травмы мальчика и вызвали полицию.

В марте 2026 года должностные лица сообщили о подозрении, а обвинительный акт направили в суд. Ей грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности. В ходе досудебного расследования ее отстранили от должности.

