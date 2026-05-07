  1. В Украине

В Киеве будут судить чиновницу по делам детей: после формальной проверки мать пытала сына еще 9 месяцев

23:12, 7 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Начальница районной службы по делам детей обвиняется в бездействии после сигнала о насилии над ребенком.
В Киеве будут судить чиновницу по делам детей: после формальной проверки мать пытала сына еще 9 месяцев
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве будут судить начальницу районной Службы по делам детей, которую обвиняют в служебной халатности из-за ненадлежащего реагирования на факты домашнего насилия над 9-летним мальчиком.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в прокуратуре, должностная лицо после получения информации от полиции о возможном жестоком обращении с ребенком не обеспечила проверку условий проживания и не приняла меры по защите мальчика.

По данным следствия, в течение нескольких месяцев мать систематически издевалась над ребенком. О ситуации стало известно после того, как в школе заметили травмы мальчика и вызвали полицию.

В марте 2026 года должностные лица сообщили о подозрении, а обвинительный акт направили в суд. Ей грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности. В ходе досудебного расследования ее отстранили от должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Комиссия маркетплейса — больше не нарушение: разъяснение Минфина

Министерство финансов подтвердило, что удержание маркетплейсом вознаграждения за услуги при выплате средств продавцу не является нарушением условий пребывания на упрощенной системе налогообложения.

Обвиняемые смогут требовать компенсацию за незаконное преследование через суд: к УПК готовят изменения

Новый законопроект предусматривает уточнение процессуальных прав сторон в делах, открывающихся по заявлению потерпевшего.

Нарушение санкций пытаются криминализировать: законопроект почти готов ко второму чтению

Депутаты не отказались от планов ввести уголовную ответственность за обход санкций.

Кто претендует на должности судей КСУ: результаты оценивания Консультативной группы экспертов

Консультативная группа экспертов завершила оценивание кандидатов на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Верховной Рады.

Высший совет правосудия отстранил судью Людмилу Кропивную от осуществления правосудия

Судья Людмила Кропивная, которую подозревают в получении неправомерной выгоды, не сможет рассматривать дела до завершения уголовного производства.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]