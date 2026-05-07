Поліція розслідує спалах кишкової інфекції в одному з дитсадків Львова: п’ятеро дітей у лікарні

У Львові в одному з дитячих садків зафіксували спалах кишкової інфекції, внаслідок чого п’ятьох дітей госпіталізували до лікарні, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові в одному з дитячих садків зафіксували спалах кишкової інфекції. До лікарні госпіталізували п’ятьох дітей.

За фактом масового захворювання правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних норм.

У Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що епідеміологи проводять перевірку закладу та встановлюють джерело інфекції. Фахівці вже відібрали зразки продуктів, готових страв і питної води, а також обстежують персонал дитсадка та проводять дезінфекцію приміщень.

За словами представників центру, госпіталізовані діти перебувають у стані середньої тяжкості. Також медики перевіряють інформацію про можливі інші випадки захворювання серед вихованців.

Попередні результати епідеміологічного розслідування очікують найближчим часом. Остаточну причину інфікування встановлять після бактеріологічних досліджень.

Санкція статті, за якою відкрито провадження, передбачає до трьох років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.