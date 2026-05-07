  1. В Україні

Поліція розслідує спалах кишкової інфекції в одному з дитсадків Львова: п’ятеро дітей у лікарні

23:30, 7 травня 2026
У Львові в одному з дитячих садків зафіксували спалах кишкової інфекції, внаслідок чого п’ятьох дітей госпіталізували до лікарні, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
За фактом масового захворювання правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних норм.

У Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що епідеміологи проводять перевірку закладу та встановлюють джерело інфекції. Фахівці вже відібрали зразки продуктів, готових страв і питної води, а також обстежують персонал дитсадка та проводять дезінфекцію приміщень.

За словами представників центру, госпіталізовані діти перебувають у стані середньої тяжкості. Також медики перевіряють інформацію про можливі інші випадки захворювання серед вихованців.

Попередні результати епідеміологічного розслідування очікують найближчим часом. Остаточну причину інфікування встановлять після бактеріологічних досліджень.

Санкція статті, за якою відкрито провадження, передбачає до трьох років позбавлення волі.

