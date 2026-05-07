  В Украине

Полиция расследует вспышку кишечной инфекции в одном из детсадов Львова: пятеро детей в больнице

23:30, 7 мая 2026
Во Львове в одном из детских садов зафиксировали вспышку кишечной инфекции, в результате чего пятерых детей госпитализировали в больницу, а правоохранители открыли уголовное производство.
По факту массового заболевания правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении санитарных норм.

Во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней сообщили, что эпидемиологи проводят проверку заведения и устанавливают источник инфекции. Специалисты уже отобрали образцы продуктов, готовых блюд и питьевой воды, а также обследуют персонал детского сада и проводят дезинфекцию помещений.

По словам представителей центра, госпитализированные дети находятся в состоянии средней тяжести. Также медики проверяют информацию о возможных других случаях заболевания среди питомцев.

Предварительные результаты эпидемиологического расследования ожидают в ближайшее время. Окончательная причина инфицирования будет установлена ​​после бактериологических исследований.

Санкция статьи, согласно которой открыто производство, предусматривает до трех лет лишения свободы.

