У Києві судитимуть лікарку дитячої лікарні через смерть 8-річної дівчинки, якій неправильно встановила діагноз

За даними слідства, у дитини не діагностували гнійну пневмонію, після чого її стан різко погіршився — дівчинка померла в реанімації.

Фото: kyiv_pro_office

У Києві до суду скерували обвинувальний акт щодо колишньої лікарки приймального відділення однієї зі столичних дитячих лікарень, яку обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків після смерті 8-річної дівчинки. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, дитину доставили до медичного закладу бригадою швидкої медичної допомоги зі скаргами на задишку, кашель та осиплість голосу.

У прокуратурі зазначають, що лікарка приймального відділення неправильно встановила діагноз. У дитини діагностували гостре респіраторне захворювання та призначили симптоматичне лікування.

Через кілька годин стан дівчинки різко погіршився. Її перевели до реанімаційного відділення у стані клінічної смерті.

За висновками слідства, дитина померла від вірусно-бактеріального сепсису, джерелом якого стала гнійна пневмонія.

Прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду.

У прокуратурі також повідомили, що обвинувачена вже не працює у приймальному відділенні дитячої лікарні.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років.

Водночас відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

