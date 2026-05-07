У Києві судитимуть лікарку дитячої лікарні через смерть 8-річної дівчинки, якій неправильно встановила діагноз
У Києві до суду скерували обвинувальний акт щодо колишньої лікарки приймального відділення однієї зі столичних дитячих лікарень, яку обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків після смерті 8-річної дівчинки. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.
За даними слідства, дитину доставили до медичного закладу бригадою швидкої медичної допомоги зі скаргами на задишку, кашель та осиплість голосу.
У прокуратурі зазначають, що лікарка приймального відділення неправильно встановила діагноз. У дитини діагностували гостре респіраторне захворювання та призначили симптоматичне лікування.
Через кілька годин стан дівчинки різко погіршився. Її перевели до реанімаційного відділення у стані клінічної смерті.
За висновками слідства, дитина померла від вірусно-бактеріального сепсису, джерелом якого стала гнійна пневмонія.
Прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду.
У прокуратурі також повідомили, що обвинувачена вже не працює у приймальному відділенні дитячої лікарні.
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років.
Водночас відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
