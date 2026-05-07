В Киеве предстанет перед судом врач детской больницы в связи со смертью 8-летней девочки, которой был поставлен неверный диагноз

По данным следствия, у ребёнка не диагностировали гнойную пневмонию, после чего её состояние резко ухудшилось — девочка скончалась в реанимации.

В Киеве в суд направили обвинительный акт в отношении бывшей врача приемного отделения одной из столичных детских больниц, которую обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей после смерти 8-летней девочки. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, ребенка доставили в медицинское учреждение бригадой скорой помощи с жалобами на одышку, кашель и осиплость голоса.

В прокуратуре отмечают, что врач приемного отделения неправильно установила диагноз. У ребенка диагностировали острое респираторное заболевание и назначили симптоматическое лечение.

Через несколько часов состояние девочки резко ухудшилось. Ее перевели в реанимационное отделение в состоянии клинической смерти.

По выводам следствия, ребенок умер от вирусно-бактериального сепсиса, источником которого стала гнойная пневмония.

Прокуратура направила обвинительный акт в суд.

В прокуратуре также сообщили, что обвиняемая уже не работает в приемном отделении детской больницы.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В то же время в соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

