  1. В Україні

Громаді повернули приміщення в урядовому кварталі Києва вартістю понад 13 млн гривень

19:40, 7 травня 2026
Суд зобов’язав повернути у комунальну власність нежитлове приміщення на Інститутській, яке, за даними прокуратури, вибуло з власності міста за підробленими документами.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
У Києві виконали рішення суду про повернення у комунальну власність нежитлового приміщення на вулиці Інститутській, 24/7, яке незаконно вибуло з власності територіальної громади столиці. Його вартість перевищує 13 мільйонів гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Йдеться про підвальне приміщення площею майже 300 квадратних метрів, право власності на яке у 2017 році зареєструвало приватне товариство на підставі підроблених документів. За даними прокуратури, у свідоцтві про право власності були змінені площа та порядковий номер майна.

Після цього, як зазначається, «власник» провів кілька фіктивних договорів купівлі-продажу спірної нерухомості.

У прокуратурі наголосили, що приміщення ще з 2001 року включене до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади Києва відповідним рішенням Київської міської ради. Із 2014 року воно перебувало в оренді Головного управління Національної поліції у Києві.

Прокуратура звернулася до суду з вимогою витребувати нерухомість у власника, який набув її із використанням підроблених документів. Господарський суд міста Києва підтримав позицію прокуратури.

Наразі судове рішення повністю виконане, а приміщення повернуто у власність територіальної громади міста Києва.

суд прокуратура Київ

