Общине вернули помещение в правительственном квартале Киева стоимостью более 13 млн гривен

Суд обязал вернуть в коммунальную собственность нежилое помещение на улице Институтской, которое, по данным прокуратуры, выбыло из собственности города на основании поддельных документов.

В Киеве исполнили решение суда о возвращении в коммунальную собственность нежилого помещения на улице Институтской, 24/7, которое незаконно выбыло из собственности территориальной общины столицы. Его стоимость превышает 13 миллионов гривен. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Речь идет о подвальном помещении площадью почти 300 квадратных метров, право собственности на которое в 2017 году зарегистрировало частное общество на основании поддельных документов. По данным прокуратуры, в свидетельстве о праве собственности были изменены площадь и порядковый номер имущества.

После этого, как отмечается, «владелец» заключил несколько фиктивных договоров купли-продажи спорной недвижимости.

В прокуратуре подчеркнули, что помещение еще с 2001 года включено в перечень объектов коммунальной собственности территориальной общины Киева соответствующим решением Киевского городского совета. С 2014 года оно находилось в аренде Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Прокуратура обратилась в суд с требованием истребовать недвижимость у владельца, который приобрел ее с использованием поддельных документов. Хозяйственный суд города Киева поддержал позицию прокуратуры.

В настоящее время судебное решение полностью исполнено, а помещение возвращено в собственность территориальной общины города Киева.

