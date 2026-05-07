  1. В Украине

Общине вернули помещение в правительственном квартале Киева стоимостью более 13 млн гривен

19:40, 7 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд обязал вернуть в коммунальную собственность нежилое помещение на улице Институтской, которое, по данным прокуратуры, выбыло из собственности города на основании поддельных документов.
Общине вернули помещение в правительственном квартале Киева стоимостью более 13 млн гривен
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве исполнили решение суда о возвращении в коммунальную собственность нежилого помещения на улице Институтской, 24/7, которое незаконно выбыло из собственности территориальной общины столицы. Его стоимость превышает 13 миллионов гривен. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о подвальном помещении площадью почти 300 квадратных метров, право собственности на которое в 2017 году зарегистрировало частное общество на основании поддельных документов. По данным прокуратуры, в свидетельстве о праве собственности были изменены площадь и порядковый номер имущества.

После этого, как отмечается, «владелец» заключил несколько фиктивных договоров купли-продажи спорной недвижимости.

В прокуратуре подчеркнули, что помещение еще с 2001 года включено в перечень объектов коммунальной собственности территориальной общины Киева соответствующим решением Киевского городского совета. С 2014 года оно находилось в аренде Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Прокуратура обратилась в суд с требованием истребовать недвижимость у владельца, который приобрел ее с использованием поддельных документов. Хозяйственный суд города Киева поддержал позицию прокуратуры.

В настоящее время судебное решение полностью исполнено, а помещение возвращено в собственность территориальной общины города Киева.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд прокуратура Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Комиссия маркетплейса — больше не нарушение: разъяснение Минфина

Министерство финансов подтвердило, что удержание маркетплейсом вознаграждения за услуги при выплате средств продавцу не является нарушением условий пребывания на упрощенной системе налогообложения.

Обвиняемые смогут требовать компенсацию за незаконное преследование через суд: к УПК готовят изменения

Новый законопроект предусматривает уточнение процессуальных прав сторон в делах, открывающихся по заявлению потерпевшего.

Нарушение санкций пытаются криминализировать: законопроект почти готов ко второму чтению

Депутаты не отказались от планов ввести уголовную ответственность за обход санкций.

Кто претендует на должности судей КСУ: результаты оценивания Консультативной группы экспертов

Консультативная группа экспертов завершила оценивание кандидатов на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Верховной Рады.

Высший совет правосудия отстранил судью Людмилу Кропивную от осуществления правосудия

Судья Людмила Кропивная, которую подозревают в получении неправомерной выгоды, не сможет рассматривать дела до завершения уголовного производства.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]