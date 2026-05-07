Залишилось кілька днів: до 11 травня підприємці мають здати податкову звітність за І квартал

ФОП та самозайняті особи мають відзвітувати за січень, лютий і березень до 11 травня.

Фізичним особам – підприємцям і самозайнятим особам, які виплачують доходи працівникам або іншим фізичним особам, залишилося кілька днів для подання податкової звітності за І квартал 2026 року. Зробити це потрібно до 11 травня включно, при цьому звітувати наразі слід за чинною формою, яка розрахована на місячний звітний період.

Із 2026 року для ФОПів і самозайнятих осіб запровадили квартальний звітний період із розбивкою за місяцями звітного кварталу. Тобто звітність подається раз на квартал, однак із деталізацією за кожен місяць.

Водночас оновлену форму Розрахунку для квартального звітного періоду наразі не затвердили. Проєкт змін до наказу Міністерства фінансів України ще проходить процедуру погодження, тому чинною залишається попередня форма звітності.

Отже, ФОПи та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, повинні подати Розрахунок за січень, лютий і березень 2026 року за чинною формою, передбаченою для місячного звітного періоду.

У Державній податковій службі повідомили, що опрацьовують та завантажують до інформаційних систем такі Розрахунки за січень, лютий і березень 2026 року.

Коли подається звіт

Податковий розрахунок подається лише у разі, якщо протягом кварталу:

нараховувалися або виплачувалися доходи фізичним особам;

утримувався податок або нараховувався єдиний внесок.

Якщо таких операцій не було, звіт подавати не потрібно.

Відповідальність

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання Розрахунку за січень, лютий і березень 2026 року застосовуватиметься у разі неподання звітності до граничного терміну — 11 травня 2026 року.

Зміни передбачені Законом України № 4536-IX від 16 липня 2025 року, який набрав чинності 1 січня 2026 року. Документом, зокрема, внесли зміни до Податкового кодексу України щодо порядку подання розрахунку.

