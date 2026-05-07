  1. В Украине

Осталось несколько дней: до 11 мая предприниматели должны сдать налоговую отчетность за I квартал

18:27, 7 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ФЛП и самозанятые лица должны отчитаться за январь, февраль и март до 11 мая.
Осталось несколько дней: до 11 мая предприниматели должны сдать налоговую отчетность за I квартал
Фото: depositphotos
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Физическим лицам – предпринимателям и самозанятым лицам, которые выплачивают доходы работникам или другим физическим лицам, осталось несколько дней для подачи налоговой отчетности за I квартал 2026 года. Сделать это необходимо до 11 мая включительно, при этом отчитываться сейчас следует по действующей форме, которая рассчитана на месячный отчетный период.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

С 2026 года для ФЛП и самозанятых лиц ввели квартальный отчетный период с разбивкой по месяцам отчетного квартала. То есть отчетность подается раз в квартал, однако с детализацией за каждый месяц.

В то же время обновленную форму Расчета для квартального отчетного периода пока не утвердили. Проект изменений к приказу Министерства финансов Украины еще проходит процедуру согласования, поэтому действующей остается предыдущая форма отчетности.

Таким образом, ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, должны подать Расчет за январь, февраль и март 2026 года по действующей форме, предусмотренной для месячного отчетного периода.

В Государственной налоговой службе сообщили, что обрабатывают и загружают в информационные системы такие Расчеты за январь, февраль и март 2026 года.

Когда подается отчет

Налоговый расчет подается только в случае, если в течение квартала:

  • начислялись или выплачивались доходы физическим лицам;
  • удерживался налог или начислялся единый взнос.

Если таких операций не было, отчет подавать не нужно.

Ответственность

Ответственность за неподачу или несвоевременную подачу Расчета за январь, февраль и март 2026 года будет применяться в случае неподачи отчетности до предельного срока — 11 мая 2026 года.

Изменения предусмотрены Законом Украины № 4536-IX от 16 июля 2025 года, который вступил в силу 1 января 2026 года. Документом, в частности, внесены изменения в Налоговый кодекс Украины относительно порядка подачи расчета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая предприниматель ФЛП ГНС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Обвиняемые смогут требовать компенсацию за незаконное преследование через суд: к УПК готовят изменения

Новый законопроект предусматривает уточнение процессуальных прав сторон в делах, открывающихся по заявлению потерпевшего.

Нарушение санкций пытаются криминализировать: законопроект почти готов ко второму чтению

Депутаты не отказались от планов ввести уголовную ответственность за обход санкций.

Кто претендует на должности судей КСУ: результаты оценивания Консультативной группы экспертов

Консультативная группа экспертов завершила оценивание кандидатов на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Верховной Рады.

Высший совет правосудия отстранил судью Людмилу Кропивную от осуществления правосудия

Судья Людмила Кропивная, которую подозревают в получении неправомерной выгоды, не сможет рассматривать дела до завершения уголовного производства.

Споры с ТЦК онлайн: можно ли обжаловать действия дистанционно в 2026 году

Обжаловать действия ТЦК дистанционно возможно, однако электронное обращение в суд требует соблюдения процессуальных правил.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]