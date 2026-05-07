Осталось несколько дней: до 11 мая предприниматели должны сдать налоговую отчетность за I квартал

ФЛП и самозанятые лица должны отчитаться за январь, февраль и март до 11 мая.

Физическим лицам – предпринимателям и самозанятым лицам, которые выплачивают доходы работникам или другим физическим лицам, осталось несколько дней для подачи налоговой отчетности за I квартал 2026 года. Сделать это необходимо до 11 мая включительно, при этом отчитываться сейчас следует по действующей форме, которая рассчитана на месячный отчетный период.

С 2026 года для ФЛП и самозанятых лиц ввели квартальный отчетный период с разбивкой по месяцам отчетного квартала. То есть отчетность подается раз в квартал, однако с детализацией за каждый месяц.

В то же время обновленную форму Расчета для квартального отчетного периода пока не утвердили. Проект изменений к приказу Министерства финансов Украины еще проходит процедуру согласования, поэтому действующей остается предыдущая форма отчетности.

Таким образом, ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, должны подать Расчет за январь, февраль и март 2026 года по действующей форме, предусмотренной для месячного отчетного периода.

В Государственной налоговой службе сообщили, что обрабатывают и загружают в информационные системы такие Расчеты за январь, февраль и март 2026 года.

Когда подается отчет

Налоговый расчет подается только в случае, если в течение квартала:

начислялись или выплачивались доходы физическим лицам;

удерживался налог или начислялся единый взнос.

Если таких операций не было, отчет подавать не нужно.

Ответственность

Ответственность за неподачу или несвоевременную подачу Расчета за январь, февраль и март 2026 года будет применяться в случае неподачи отчетности до предельного срока — 11 мая 2026 года.

Изменения предусмотрены Законом Украины № 4536-IX от 16 июля 2025 года, который вступил в силу 1 января 2026 года. Документом, в частности, внесены изменения в Налоговый кодекс Украины относительно порядка подачи расчета.

