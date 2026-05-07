У роботі сервісів Нової пошти стався збій через кібератаку — що відомо

7 травня у роботі сервісів Нової пошти можуть спостерігатися тимчасові труднощі. У компанії повідомили, що її системи зазнали DDoS-атаки.

У Новій пошті зазначили, що через кібератаку окремі сервіси можуть працювати нестабільно або з затримками.

Водночас українців запевнили, що ситуація перебуває під контролем. За даними, ІТ-фахівці вже запустили резервні схеми роботи та працюють над стабілізацією всіх сервісів.

