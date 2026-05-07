В работе сервисов Новой почты произошел сбой из-за кибератаки — что известно
19:14, 7 мая 2026
Из-за атаки на системы компании отдельные сервисы могут работать нестабильно или с задержками.
7 мая в работе сервисов Новой почты могут наблюдаться временные трудности. В компании сообщили, что ее системы подверглись DDoS-атаке.
В то же время украинцев заверили, что ситуация находится под контролем. По данным компании, ИТ-специалисты уже запустили резервные схемы работы и работают над стабилизацией всех сервисов.
