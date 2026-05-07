Україна не рекомендує представникам інших держав їхати до Москви 9 травня, — Володимир Зеленський

19:27, 7 травня 2026
Президент назвав «дивним бажанням» наміри представників окремих держав відвідати Москву.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не рекомендує представникам окремих держав відвідувати Москву 9 травня.

Глава держави зазначив, що Київ уже пропонував Росії припинити вогонь із 6 травня, і це, за його словами, «вже далеко не перша пропозиція». Водночас, як підкреслив Президент, у відповідь Україна отримала нові удари та погрози з боку РФ.

За словами Зеленського, Україна отримує звернення щодо намірів представників деяких держав, близьких до Росії, прибути до Москви 9 травня. Президент назвав таке рішення «дивним бажанням» на тлі триваючої війни.

«Україна готова була забезпечити повну тишу, але у відповідь на цю нашу мирну пропозицію були тільки нові російські удари, нові погрози з боку Росії. Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно на годину раз на рік, а потім далі знов убивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна і точно неадекватна логіка російського керівництва. Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання в ці дні. Ми не рекомендуємо», — наголосив Президент.

Раніше Міноборони РФ заявило про запровадження тимчасового «перемир’я» з 00:00 8 травня до 10 травня. У російському відомстві стверджували, що на цей період російські війська нібито мають припинити бойові дії.

Водночас у РФ пригрозили «масованим ракетним ударом по центру Києва» у разі спроб, як там заявили, «зірвати святкування 81-ї річниці Перемоги в Москві».

Президент Володимир Зеленський наголошував, що Росія зірвала режим тиші, оголошений Україною з 00:00 6 травня. За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 6 травня російська армія випустила по Україні дві балістичні ракети, керовану авіаційну ракету та 108 безпілотників.

