Украина не рекомендует представителям других государств ехать в Москву 9 мая, — Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не рекомендует представителям отдельных государств посещать Москву 9 мая.

Глава государства отметил, что Киев уже предлагал России прекратить огонь с 6 мая, и это, по его словам, «уже далеко не первое предложение». В то же время, как подчеркнул Президент, в ответ Украина получила новые удары и угрозы со стороны РФ.

По словам Зеленского, Украина получает обращения относительно намерений представителей некоторых государств, близких к России, прибыть в Москву 9 мая. Президент назвал такое решение «странным желанием» на фоне продолжающейся войны.

«Україна готова була забезпечити повну тишу, але у відповідь на цю нашу мирну пропозицію були тільки нові російські удари, нові погрози з боку Росії. Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно на годину раз на рік, а потім далі знов убивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна і точно неадекватна логіка російського керівництва. Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання в ці дні. Ми не рекомендуємо», — подчеркнул Президент.

Ранее Минобороны РФ заявило о введении временного «перемирия» с 00:00 8 мая до 10 мая. В российском ведомстве утверждали, что на этот период российские войска якобы должны прекратить боевые действия.

В то же время в РФ пригрозили «массированным ракетным ударом по центру Киева» в случае попыток, как там заявили, «сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве».

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Россия сорвала режим тишины, объявленный Украиной с 00:00 6 мая. По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 6 мая российская армия выпустила по Украине две баллистические ракеты, управляемую авиационную ракету и 108 беспилотников.