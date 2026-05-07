КНУ імені Шевченка скасував блокування Telegram у мережі університету

Київський національний університет імені Тараса Шевченка скасував обмеження на використання месенджера Telegram у внутрішній комп’ютерній мережі університету. Відповідний наказ уже підписали в адміністрації вишу.

Студентський парламент КНУ нагадав, що заборону на використання месенджера для співробітників університету запровадили 11 листопада 2024 року наказом тодішнього ректора Володимира Бугрова. Згодом обмеження поширили й на студентів — доступ до Telegram через університетську мережу заблокували в навчальних корпусах і гуртожитках.

У Студпарламенті зазначили, що після звернення студентів до нової адміністрації університету це питання переглянули. Там також уточнили, що після завершення технічних оновлень Telegram знову стане доступним у мережі КНУ.

До повідомлення Студпарламент додав копію наказу, підписаного першим проректором університету Миколою Погорецьким.

