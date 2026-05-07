КНУ имени Шевченко отменил блокировку Telegram в сети университета

20:40, 7 мая 2026
Доступ к мессенджеру восстановят в учебных корпусах и общежитиях.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко отменил ограничения на использование мессенджера Telegram во внутренней компьютерной сети университета. Соответствующий приказ уже подписали в администрации вуза.

Студенческий парламент КНУ напомнил, что запрет на использование мессенджера для сотрудников университета ввели 11 ноября 2024 года приказом тогдашнего ректора Владимира Бугрова. Позже ограничения распространили и на студентов — доступ к Telegram через университетскую сеть заблокировали в учебных корпусах и общежитиях.

В Студпарламенте отметили, что после обращения студентов к новой администрации университета этот вопрос пересмотрели. Там также уточнили, что после завершения технических обновлений Telegram снова станет доступным в сети КНУ.

К сообщению Студпарламент добавил копию приказа, подписанного первым проректором университета Николаем Погорецким.

