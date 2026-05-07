  1. В Україні

Кабмін спростив отримання посвідки на проживання для іноземців, які служать у Силах оборони

20:49, 7 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Іноземним добровольцям спростили процедури оформлення документів та легального перебування в Україні.
Кабмін спростив отримання посвідки на проживання для іноземців, які служать у Силах оборони
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд спростив процедури оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства, які воюють у складі Сил оборони України або планують підписати контракт на службу. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За її словами, посвідку на тимчасове проживання в Україні тепер видаватимуть на весь строк дії контракту та ще на шість місяців після його завершення.

Також уряд врегулював питання для іноземців, які лише планують долучитися до Сил оборони. Вони зможуть подавати документи навіть із простроченим паспортом у випадках, коли оформлення нового документа можливе лише в державі-агресорі або країні, що не визнає територіальну цілісність України.

Крім того, спрощується процедура підтвердження місця проживання для частини іноземців, які проходять військову службу в Україні.

Свириденко наголосила, що ухвалене рішення має зменшити бюрократичні процедури та створити більш зрозумілі умови перебування в Україні для іноземців, які беруть участь у захисті держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові військовослужбовці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Комісія маркетплейса — більше не порушення: роз’яснення Мінфіну

Міністерство фінансів офіційно підтвердило, що утримання маркетплейсом винагороди за послуги під час виплати коштів продавцю не є порушенням умов перебування на спрощеній системі оподаткування.

Обвинувачені зможуть вимагати компенсацію за незаконне переслідування через суд: до КПК готують зміни

Новий законопроєкт передбачає уточнення процесуальних прав сторін у справах, що відкриваються за заявою потерпілого.

Порушення санкцій намагаються криміналізувати: законопроєкт майже готовий до другого читання

Депутати не відмовилися від планів запровадити кримінальну відповідальність за обхід санкцій.

Хто претендує на посади суддів КСУ: результати оцінювання Дорадчої групи експертів

Дорадча група експертів завершила оцінювання кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою Верховної Ради.

Вища рада правосуддя відсторонила суддю Людмилу Кропивну від здійснення правосуддя

Суддя Людмила Кропивна, яку підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, не зможе розглядати справи до завершення кримінального провадження.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]