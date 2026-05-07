Кабмін спростив отримання посвідки на проживання для іноземців, які служать у Силах оборони

Іноземним добровольцям спростили процедури оформлення документів та легального перебування в Україні.

Уряд спростив процедури оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства, які воюють у складі Сил оборони України або планують підписати контракт на службу. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, посвідку на тимчасове проживання в Україні тепер видаватимуть на весь строк дії контракту та ще на шість місяців після його завершення.

Також уряд врегулював питання для іноземців, які лише планують долучитися до Сил оборони. Вони зможуть подавати документи навіть із простроченим паспортом у випадках, коли оформлення нового документа можливе лише в державі-агресорі або країні, що не визнає територіальну цілісність України.

Крім того, спрощується процедура підтвердження місця проживання для частини іноземців, які проходять військову службу в Україні.

Свириденко наголосила, що ухвалене рішення має зменшити бюрократичні процедури та створити більш зрозумілі умови перебування в Україні для іноземців, які беруть участь у захисті держави.

