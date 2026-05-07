Кабмин упростил получение вида на жительство для иностранцев, служащих в Силах обороны

20:49, 7 мая 2026
Иностранным добровольцам упростили процедуры оформления документов и легального пребывания в Украине.
Правительство упростило процедуры оформления документов для иностранцев и лиц без гражданства, которые воюют в составе Сил обороны Украины или планируют подписать контракт на службу. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, вид на временное проживание в Украине теперь будут выдавать на весь срок действия контракта и еще на шесть месяцев после его завершения.

Также правительство урегулировало вопрос для иностранцев, которые только планируют присоединиться к Силам обороны. Они смогут подавать документы даже с просроченным паспортом в случаях, когда оформление нового документа возможно только в государстве-агрессоре или стране, не признающей территориальную целостность Украины.

Кроме того, упрощается процедура подтверждения места проживания для части иностранцев, проходящих военную службу в Украине.

Свириденко подчеркнула, что принятое решение должно уменьшить бюрократические процедуры и создать более понятные условия пребывания в Украине для иностранцев, участвующих в защите государства.

