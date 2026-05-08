В цей день українці вшановують пам'ять тих, хто загинув під час Другої світової війни.

Починаючи з 2024 року Україна, 8 травня відзначає День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Державне свято було встановлено 29 травня 2023 року Верховною Радою України замість Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня, яке припадало в один день з радянським Днем перемоги.

Окрім того 8 травня Всесвітній день Червоного Хреста, День Перемоги в Європі.

Символом памʼяті про Другу світову війну з 2014 року в Україні, як і в Європі, є мак памʼяті.

Історичні події 8 травня

У 1900 році Andrey Sheptytsky був призначений митрополитом Львівським.

У 1919 році Центральна Руська Народна Рада ухвалила Ужгородський меморандум про приєднання Закарпаття до Czechoslovakia.

У 1943 році завершилося Warsaw Ghetto Uprising.

У 1944 році шеф єврейського відділу гестапо Adolf Eichmann запропонував союзникам обміняти угорських євреїв на 10 тисяч вантажівок.

8 травня 1945 року в передмісті Берліна Карлсгорсті представники німецького командування на чолі з фельдмаршалом Wilhelm Keitel вдруге підписали акт про беззастережну капітуляцію збройних сил Німеччини. Документ набрав чинності о 23:01.

У 1947 році France вийшла зі складу Міжнародного валютного фонду.

У 1949 році парламентська рада в Бонні ухвалила Основний закон — Конституцію ФРН.

У 1951 році Ivan Drach опублікував свій перший вірш.

У 1962 році в London припинили курсувати останні тролейбуси.

У 1989 році у Warsaw вийшов друком перший номер «Газети Виборчої».

У 1994 році Azerbaijan приєднався до договору про припинення вогню в Карабаху.

У 1996 році до Конституції South Africa внесли зміни, які надали рівні громадянські права представникам усіх рас.

У 2004 році німецька поліція затримала 18-річного автора комп’ютерного вірусу Sasser.

У 2021 році вибух замінованого автомобіля біля школи в Kabul забрав життя щонайменше 55 людей, ще понад 150 отримали поранення.

Церковне свято

Цього дня церква вшановує пам’ять одного з дванадцяти апостолів Ісуса Христа — John the Apostle.

Іван Богослов вважається одним із найближчих учнів Ісуса Христа. За переказами, він здійснив багато чудес і навернув до християнства чимало людей. Йому також приписують авторство Євангелія, яке складається з 21 глави.

У день пам’яті святого віряни відвідують богослужіння та моляться за здоров’я рідних і близьких. Також існує повір’я, що молитви біля образу Івана Богослова допомагають подружжю зачати дитину, а самотнім людям — знайти сім’ю.

У цей день не рекомендують займатися важкою фізичною працею, ремонтом, прибиранням чи пранням. Також вважається небажаним сваритися, лихословити та відмовляти в допомозі або милостині.

Іменини 8 травня святкують Арсеній та Іван.

