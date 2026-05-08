Украина 8 мая отмечает День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне

09:24, 8 мая 2026
В этот день украинцы чтят память тех, кто погиб во время Второй мировой войны.
Фото: nvk13kp.co.ua
Начиная с 2024 года Украина 8 мая отмечает День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Государственный праздник был установлен 29 мая 2023 года Верховной Радой Украины вместо Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая, который приходился на один день с советским Днем Победы.

Кроме того, 8 мая — Всемирный день Красного Креста, День Победы в Европе.

Символом памяти о Второй мировой войне с 2014 года в Украине, как и в Европе, является мак памяти.

Исторические события 8 мая

В 1900 году Андрей Шептицкий был назначен митрополитом Львовским.

В 1919 году Центральная Русская Народная Рада приняла Ужгородский меморандум о присоединении Закарпатья к Чехословакии.

В 1943 году завершилось восстание в Варшавском гетто.

В 1944 году шеф еврейского отдела гестапо Адольф Эйхман предложил союзникам обменять венгерских евреев на 10 тысяч грузовиков.

8 мая 1945 года в пригороде Берлина Карлсгорсте представители немецкого командования во главе с фельдмаршалом Вильгельмом Кейтелем во второй раз подписали акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил Германии. Документ вступил в силу в 23:01.

В 1947 году Франция вышла из состава Международного валютного фонда.

В 1949 году парламентский совет в Бонне принял Основной закон — Конституцию ФРГ.

В 1951 году Иван Драч опубликовал своё первое стихотворение.

В 1962 году в Лондоне прекратили курсировать последние троллейбусы.

В 1989 году в Варшаве вышел в свет первый номер «Газеты Выборчей».

В 1994 году Азербайджан присоединился к договору о прекращении огня в Карабахе.

В 1996 году в Конституцию Южной Африки внесли изменения, которые предоставили равные гражданские права представителям всех рас.

В 2004 году немецкая полиция задержала 18-летнего автора компьютерного вируса Sasser.

В 2021 году взрыв заминированного автомобиля возле школы в Кабуле унес жизни по меньшей мере 55 человек, еще более 150 получили ранения.

Церковный праздник

В этот день церковь чтит память одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа — Иоанна Богослова.

Иоанн Богослов считается одним из ближайших учеников Иисуса Христа. По преданию, он совершил много чудес и обратил в христианство немало людей. Ему также приписывают авторство Евангелия, состоящего из 21 главы.

В день памяти святого верующие посещают богослужения и молятся о здоровье родных и близких. Также существует поверье, что молитвы у образа Иоанна Богослова помогают супругам зачать ребенка, а одиноким людям — найти семью.

В этот день не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, ремонтом, уборкой или стиркой. Также считается нежелательным ссориться, ругаться и отказывать в помощи или милостыне.

Именины 8 мая отмечают Арсений и Иван.

