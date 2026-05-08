Суд у Вінниці затвердив угоду у справі колишньої заступниці начальника ТЦК Оксани Янчак, яка душила військовозобов'язаного

Ексзаступниці начальника ТЦК Оксані Янчак, яка душила військовозобов’язаного у Вінниці, винесли вирок.

Вінницький міський суд затвердив угоду про визнання винуватості у справі щодо перевищення службових повноважень військовою службовою особою. Обвинуваченою у провадженні є колишня заступниця начальника міського ТЦК та СП Оксана Янчак.

Рішення ухвалене на підставі домовленості між прокурором та обвинуваченою, які заздалегідь узгодили вид і міру покарання.

Оксана Янчак брала участь у засіданні онлайн та повідомила, що наразі проходить службу у бойовій частині та виконує бойові завдання.

Потерпілий подав письмову заяву про відсутність претензій, зазначивши, що завдана шкода відшкодована повністю.

За погодженими умовами, суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Водночас на підставі статті 75 Кримінального кодексу України жінку звільнено від відбування покарання з випробувальним строком 2 роки.

Також суд ухвалив звернути заставу у розмірі 908 400 гривень на потреби Збройних Сил України.

Як розповідала «Судово-юридична газета», до Центру прийшов чоловік, який отримав повістку. Він мав чинне бронювання, оскільки працював на підприємстві критичної інфраструктури. Під час перебування в установі його направили до заступниці керівника.

«Посадовиця була незадоволена його поведінкою та почала примушувати підписати анкету військовозобов’язаного й відмовитися від бронювання. Після того як чоловік не погодився на такі дії, вона вдарила його по голові, а потім почала душити. У кабінеті також перебував інший військовослужбовець, на той час підлеглий чиновниці, який наніс потерпілому щонайменше три удари кулаками в обличчя та голову. Після побиття у чоловіка відібрали телефон», - повідомили у Державному бюро розслідувань.

Постраждалий отримав забій головного мозку, синці та садна. Він не підписав жодних документів та звернувся до ДБР.

