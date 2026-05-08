Суд в Виннице утвердил сделку по делу бывшей заместительнице начальника ТЦК Оксане Янчак, которая душила военнообязанного

Бывшей заместительнице начальника ТЦК Оксане Янчак, которая душила военнообязанного в Виннице, вынесли приговор.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Винницкий городской суд утвердил соглашение о признании виновности по делу о превышении служебных полномочий военнослужащим должностным лицом. Обвиняемой по делу является бывшая заместитель начальника городского ТЦК и СП Оксана Янчак.

Решение принято на основании договоренности между прокурором и обвиняемой, которые заранее согласовали вид и меру наказания.

Оксана Янчак участвовала в заседании онлайн и сообщила, что в настоящее время проходит службу в боевом подразделении и выполняет боевые задачи.

Потерпевший подал письменное заявление об отсутствии претензий, указав, что причиненный ущерб возмещен полностью.

По согласованным условиям суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Вместе с тем на основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины женщину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.

Также суд постановил обратить залог в размере 908 400 гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Центр пришел мужчина, который получил повестку. У него была действующая бронь, поскольку он работал на предприятии критической инфраструктуры. Во время пребывания в учреждении его направили к заместителю руководителя.

«Должностное лицо было недовольно его поведением и начала принуждать подписать анкету военнообязанного и отказаться от бронирования. После того как мужчина не согласился на такие действия, она ударила его по голове, а затем начала душить. В кабинете также находился другой военнослужащий, на тот момент подчиненный чиновницы, который нанес потерпевшему не менее трех ударов кулаками по лицу и голове. После избиения у мужчины отобрали телефон», — сообщили в Государственном бюро расследований.

Пострадавший получил ушиб головного мозга, синяки и ссадины. Он не подписал никаких документов и обратился в ГБР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.