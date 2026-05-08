Вакцинація у війську: як працює система щеплень і чому це впливає на боєздатність

У ЗСУ діє система вакцинації, що включає обов’язкові та рекомендовані щеплення.

У Силах оборони України вакцинація розглядається як складова підтримання боєздатності підрозділів. У Міністерстві оборони наголошують, що щеплення допомагають знизити ризики інфекційних захворювань і зберегти здоров’я військовослужбовців. Про це повідомляє Житомирський обласний ТЦК та СП.

Навіщо військовим вакцинація

Щеплення у війську застосовуються для профілактики інфекцій і зменшення їхніх наслідків. Зокрема, вакцинація дозволяє:

запобігти зараженню

знизити тяжкість перебігу хвороби

уникнути ускладнень і летальних випадків

У Міноборони підкреслюють, що вакцина є значно безпечнішим способом захисту, ніж перенесене захворювання.

Вплив інфекцій на підрозділи

У військовому середовищі навіть поодинокі випадки інфекцій можуть впливати на виконання завдань. Серед можливих наслідків:

тимчасове зниження боєздатності підрозділу

ізоляція окремих військовослужбовців

додаткове навантаження на медичні служби

ускладнення виконання бойових завдань

Саме тому вакцинація розглядається не лише як індивідуальний захист, а й як елемент безпеки всього підрозділу.

Які щеплення проводять у війську

Вакцинація організовується системно з урахуванням умов служби та рівня ризиків.

Обов’язковим є щеплення проти:

дифтерії та правця (ревакцинація кожні 10 років)

У період бойових дій особливо актуальними залишаються:

правець — через підвищений ризик поранень

гепатит B — через можливий контакт із кров’ю

Також можуть рекомендувати додаткові щеплення:

гепатит A

грип

COVID-19

кір, краснуха, паротит, вітряна віспа

Де військові можуть отримати щеплення

Вакцинація проводиться через:

медичні пункти військових частин

медичні служби підрозділів

цивільні медзаклади — за направленням сімейного лікаря

У ТЦК наголошують, що дотримання графіка щеплень є частиною медичного забезпечення військової служби.

