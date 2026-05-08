  1. В Україні

Вакцинація у війську: як працює система щеплень і чому це впливає на боєздатність

23:48, 8 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У ЗСУ діє система вакцинації, що включає обов’язкові та рекомендовані щеплення.
Вакцинація у війську: як працює система щеплень і чому це впливає на боєздатність
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Силах оборони України вакцинація розглядається як складова підтримання боєздатності підрозділів. У Міністерстві оборони наголошують, що щеплення допомагають знизити ризики інфекційних захворювань і зберегти здоров’я військовослужбовців. Про це повідомляє Житомирський обласний ТЦК та СП.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Навіщо військовим вакцинація

Щеплення у війську застосовуються для профілактики інфекцій і зменшення їхніх наслідків. Зокрема, вакцинація дозволяє:

  • запобігти зараженню
  • знизити тяжкість перебігу хвороби
  • уникнути ускладнень і летальних випадків

У Міноборони підкреслюють, що вакцина є значно безпечнішим способом захисту, ніж перенесене захворювання.

Вплив інфекцій на підрозділи

У військовому середовищі навіть поодинокі випадки інфекцій можуть впливати на виконання завдань. Серед можливих наслідків:

  • тимчасове зниження боєздатності підрозділу
  • ізоляція окремих військовослужбовців
  • додаткове навантаження на медичні служби
  • ускладнення виконання бойових завдань

Саме тому вакцинація розглядається не лише як індивідуальний захист, а й як елемент безпеки всього підрозділу.

Які щеплення проводять у війську

Вакцинація організовується системно з урахуванням умов служби та рівня ризиків.

Обов’язковим є щеплення проти:

  • дифтерії та правця (ревакцинація кожні 10 років)

У період бойових дій особливо актуальними залишаються:

  • правець — через підвищений ризик поранень
  • гепатит B — через можливий контакт із кров’ю

Також можуть рекомендувати додаткові щеплення:

  • гепатит A
  • грип
  • COVID-19
  • кір, краснуха, паротит, вітряна віспа

Де військові можуть отримати щеплення

Вакцинація проводиться через:

  • медичні пункти військових частин
  • медичні служби підрозділів
  • цивільні медзаклади — за направленням сімейного лікаря

У ТЦК наголошують, що дотримання графіка щеплень є частиною медичного забезпечення військової служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові військовослужбовці вакцина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Розлад адаптації та ПТСР стали підставою для скасування вироку у справі про побиття матері — ВС

ВС скасував вирок у справі про побиття матері, оскільки суди не перевірили психічний стан засудженого та не призначили психіатричну експертизу.

Україна спростила легалізацію іноземців у війську: нові правила для добровольців у ЗСУ

З 10 травня в Україні змінюються правила перебування іноземців, які служать у Збройних Силах, Нацгвардії та Держспецтрансслужбі.

Комітет розгляне нові правила виплати винагород викривачам корупції: скільки вони зароблять та чи існують обмеження

Суди та прокуратуру зобов'яжуть звітувати перед НАЗК щодо викривачів корупції.

Руслан Кравченко, Генеральний прокурор: біографія та кар’єрний шлях від військового слідчого до ОГП

Руслан Кравченко – від слідчого військової прокуратури до керівника Офісу Генпрокурора.

Об’єднані заради справедливості 2026: Руслан Кравченко розповів, як Україна будує нову систему відповідальності за міжнародні злочини

Руслан Кравченко на конференції «Об’єднані заради справедливості» заявив, що жоден кордон не захистить злочинців від справедливості.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]