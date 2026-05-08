Вакцинація у війську: як працює система щеплень і чому це впливає на боєздатність
У Силах оборони України вакцинація розглядається як складова підтримання боєздатності підрозділів. У Міністерстві оборони наголошують, що щеплення допомагають знизити ризики інфекційних захворювань і зберегти здоров’я військовослужбовців. Про це повідомляє Житомирський обласний ТЦК та СП.
Навіщо військовим вакцинація
Щеплення у війську застосовуються для профілактики інфекцій і зменшення їхніх наслідків. Зокрема, вакцинація дозволяє:
- запобігти зараженню
- знизити тяжкість перебігу хвороби
- уникнути ускладнень і летальних випадків
У Міноборони підкреслюють, що вакцина є значно безпечнішим способом захисту, ніж перенесене захворювання.
Вплив інфекцій на підрозділи
У військовому середовищі навіть поодинокі випадки інфекцій можуть впливати на виконання завдань. Серед можливих наслідків:
- тимчасове зниження боєздатності підрозділу
- ізоляція окремих військовослужбовців
- додаткове навантаження на медичні служби
- ускладнення виконання бойових завдань
Саме тому вакцинація розглядається не лише як індивідуальний захист, а й як елемент безпеки всього підрозділу.
Які щеплення проводять у війську
Вакцинація організовується системно з урахуванням умов служби та рівня ризиків.
Обов’язковим є щеплення проти:
- дифтерії та правця (ревакцинація кожні 10 років)
У період бойових дій особливо актуальними залишаються:
- правець — через підвищений ризик поранень
- гепатит B — через можливий контакт із кров’ю
Також можуть рекомендувати додаткові щеплення:
- гепатит A
- грип
- COVID-19
- кір, краснуха, паротит, вітряна віспа
Де військові можуть отримати щеплення
Вакцинація проводиться через:
- медичні пункти військових частин
- медичні служби підрозділів
- цивільні медзаклади — за направленням сімейного лікаря
У ТЦК наголошують, що дотримання графіка щеплень є частиною медичного забезпечення військової служби.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.