Вакцинация в армии: как работает система прививок и почему это влияет на боеспособность
В Силах обороны Украины вакцинация рассматривается как составная часть поддержания боеспособности подразделений. В Министерстве обороны отмечают, что прививки помогают снизить риски инфекционных заболеваний и сохранить здоровье военнослужащих. Об этом сообщает Житомирский областной ТЦК и СП.
Зачем военным вакцинация
Прививки в армии применяются для профилактики инфекций и уменьшения их последствий. В частности, вакцинация позволяет:
- предотвратить заражение
- снизить тяжесть течения болезни
- избежать осложнений и летальных исходов
В Минобороны подчеркивают, что вакцина является гораздо более безопасным способом защиты, чем перенесенное заболевание.
Влияние инфекций на подразделения
В военной среде даже единичные случаи инфекций могут влиять на выполнение задач. Среди возможных последствий:
- временное снижение боеспособности подразделения
- изоляция отдельных военнослужащих
- дополнительная нагрузка на медицинские службы
- затруднение выполнения боевых задач
Именно поэтому вакцинация рассматривается не только как индивидуальная защита, но и как элемент безопасности всего подразделения.
Какие прививки проводят в армии
Вакцинация организуется системно с учетом условий службы и уровня рисков.
Обязательна вакцинация против:
- дифтерии и столбняка (ревакцинация каждые 10 лет)
В период боевых действий особенно актуальными остаются:
- столбняк — из-за повышенного риска ранений
- гепатит B — из-за возможного контакта с кровью
Также могут рекомендовать дополнительные прививки:
- гепатит A
- грипп
- COVID-19
- корь, краснуха, паротит, ветряная оспа
Где военные могут получить прививки
Вакцинация проводится через:
- медицинские пункты воинских частей
- медицинские службы подразделений
- гражданские медучреждения — по направлению семейного врача
В ТЦК подчеркивают, что соблюдение графика прививок является частью медицинского обеспечения военной службы.
