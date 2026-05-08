  1. В Украине

Вакцинация в армии: как работает система прививок и почему это влияет на боеспособность

23:48, 8 мая 2026
В ВСУ действует система вакцинации, включающая обязательные и рекомендуемые прививки.
В Силах обороны Украины вакцинация рассматривается как составная часть поддержания боеспособности подразделений. В Министерстве обороны отмечают, что прививки помогают снизить риски инфекционных заболеваний и сохранить здоровье военнослужащих. Об этом сообщает Житомирский областной ТЦК и СП.

Зачем военным вакцинация

Прививки в армии применяются для профилактики инфекций и уменьшения их последствий. В частности, вакцинация позволяет:

  • предотвратить заражение
  • снизить тяжесть течения болезни
  • избежать осложнений и летальных исходов

В Минобороны подчеркивают, что вакцина является гораздо более безопасным способом защиты, чем перенесенное заболевание.

Влияние инфекций на подразделения

В военной среде даже единичные случаи инфекций могут влиять на выполнение задач. Среди возможных последствий:

  • временное снижение боеспособности подразделения
  • изоляция отдельных военнослужащих
  • дополнительная нагрузка на медицинские службы
  • затруднение выполнения боевых задач

Именно поэтому вакцинация рассматривается не только как индивидуальная защита, но и как элемент безопасности всего подразделения.

Какие прививки проводят в армии

Вакцинация организуется системно с учетом условий службы и уровня рисков.

Обязательна вакцинация против:

  • дифтерии и столбняка (ревакцинация каждые 10 лет)

В период боевых действий особенно актуальными остаются:

  • столбняк — из-за повышенного риска ранений
  • гепатит B — из-за возможного контакта с кровью

Также могут рекомендовать дополнительные прививки:

  • гепатит A
  • грипп
  • COVID-19
  • корь, краснуха, паротит, ветряная оспа

Где военные могут получить прививки

Вакцинация проводится через:

  • медицинские пункты воинских частей
  • медицинские службы подразделений
  • гражданские медучреждения — по направлению семейного врача

В ТЦК подчеркивают, что соблюдение графика прививок является частью медицинского обеспечения военной службы.

