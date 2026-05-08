Вакцинация в армии: как работает система прививок и почему это влияет на боеспособность

В ВСУ действует система вакцинации, включающая обязательные и рекомендуемые прививки.

В Силах обороны Украины вакцинация рассматривается как составная часть поддержания боеспособности подразделений. В Министерстве обороны отмечают, что прививки помогают снизить риски инфекционных заболеваний и сохранить здоровье военнослужащих. Об этом сообщает Житомирский областной ТЦК и СП.

Зачем военным вакцинация

Прививки в армии применяются для профилактики инфекций и уменьшения их последствий. В частности, вакцинация позволяет:

предотвратить заражение

снизить тяжесть течения болезни

избежать осложнений и летальных исходов

В Минобороны подчеркивают, что вакцина является гораздо более безопасным способом защиты, чем перенесенное заболевание.

Влияние инфекций на подразделения

В военной среде даже единичные случаи инфекций могут влиять на выполнение задач. Среди возможных последствий:

временное снижение боеспособности подразделения

изоляция отдельных военнослужащих

дополнительная нагрузка на медицинские службы

затруднение выполнения боевых задач

Именно поэтому вакцинация рассматривается не только как индивидуальная защита, но и как элемент безопасности всего подразделения.

Какие прививки проводят в армии

Вакцинация организуется системно с учетом условий службы и уровня рисков.

Обязательна вакцинация против:

дифтерии и столбняка (ревакцинация каждые 10 лет)

В период боевых действий особенно актуальными остаются:

столбняк — из-за повышенного риска ранений

гепатит B — из-за возможного контакта с кровью

Также могут рекомендовать дополнительные прививки:

гепатит A

грипп

COVID-19

корь, краснуха, паротит, ветряная оспа

Где военные могут получить прививки

Вакцинация проводится через:

медицинские пункты воинских частей

медицинские службы подразделений

гражданские медучреждения — по направлению семейного врача

В ТЦК подчеркивают, что соблюдение графика прививок является частью медицинского обеспечения военной службы.

