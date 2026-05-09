Фіскальний чек при покупці: що потрібно перевіряти покупцю

Податкова пояснила, як має виглядати справжній фіскальний чек.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українцям нагадали, як відрізнити справжній фіскальний чек від підробки та на що варто звертати увагу під час покупки товарів чи отримання послуг. Наявність коректного фіскального чека не лише підтверджує факт оплати, а й дає споживачу право на повернення товару, гарантійне обслуговування та захист своїх прав у разі спору з продавцем.

Податкова служба назвала 4 маркери справжнього фіскального чека:

1. У шапці – назва підприємства і назва господарської одиниці, її адреса і код підприємства.

2. Далі – назва товару або послуги, їх кількість та вартість.

3. Обов'язкова форма оплати, податки, загальна сума.

4. Завжди є фіскальний номер, дата, час і номер чека.

У чеку можуть бути й інші обов'язкові реквізити та додаткова інформація, але це вже питання податкової.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.