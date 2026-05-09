  В Украине

Фискальный чек при покупке: что нужно проверять покупателю

19:01, 9 мая 2026
Налоговая объяснила, как должен выглядеть настоящий фискальный чек.
Украинцам напомнили, как отличить настоящий фискальный чек от подделки и на что следует обращать внимание при покупке товаров или получении услуг. Наличие корректного фискального чека не только подтверждает факт оплаты, но и дает потребителю право на возврат товара, гарантийное обслуживание и защиту своих прав при споре с продавцом.

Налоговая служба назвала 4 маркера настоящего фискального чека:

1. В шапке – название предприятия и название хозяйственной единицы, ее адрес и код предприятия.

2. Далее – название товара или услуги, их количество и стоимость.

3. Обязательная форма оплаты, налоги, общая сумма.

4. Всегда есть фискальный номер, дата, время и номер чека.

У чека могут быть и другие обязательные реквизиты и дополнительная информация, но это уже вопрос налоговой.

