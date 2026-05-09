У Харкові через аптеки незаконно продавали кодеїновмісні препарати з оборотом до 1 млн грн

У Харкові правоохоронці викрили організовану групу, яка, за даними слідства, через мережу аптек незаконно продавала кодеїновмісні препарати без рецептів. Про підозру повідомили керівниці фармацевтичного товариства, головному бухгалтеру та шістьом фармацевтам.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, йдеться про препарати «Кодтерпін ІС», «Кодепсин» та «Кодетерп», що містять кодеїн і належать до наркотичних засобів з обмеженим обігом. Такі ліки можуть відпускатися лише за спеціальними правилами та за рецептом лікаря.

За версією слідства, у 2025 році керівниця товариства організувала схему незаконного продажу цих препаратів для отримання прибутку, залучивши до неї головного бухгалтера та працівників аптек.

Слідчі встановили, що учасники групи систематично продавали кодеїновмісні препарати без рецептів, а також у кількостях, що перевищували допустимі норми. За попередніми даними, щомісячний обіг незаконних продажів становив від 500 тисяч до 1 мільйона гривень.

Правоохоронці задокументували щонайменше 16 фактів незаконної реалізації таких препаратів.

Усім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 320 КК України — порушення правил відпуску наркотичних засобів, вчинене повторно та у складі організованої групи.

