В Харькове через аптеки незаконно продавали кодеинсодержащие препараты с оборотом до 1 млн грн

В Харькове правоохранители разоблачили организованную группу, которая, по данным следствия, через сеть аптек незаконно продавала кодеинсодержащие препараты без рецептов. О подозрении сообщили руководительнице фармацевтического общества, главному бухгалтеру и шести фармацевтам.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, речь идет о препаратах "Кодтерпин ИС", "Кодепсин" и "Кодетерп", содержащих кодеин и принадлежащих к наркотическим средствам с ограниченным оборотом. Такое лекарство может отпускаться только по специальным правилам и по рецепту врача.

По версии следствия, в 2025 году руководитель общества организовала схему незаконной продажи этих препаратов для получения прибыли, привлекая к ней главного бухгалтера и работников аптек.

Следователи установили, что участники группы систематически продавали кодеинсодержащие препараты без рецептов, а также в количествах, превышающих допустимые нормы. По предварительным данным, ежемесячное обращение незаконных продаж составляло от 500 тысяч до 1 миллиона гривен.

Правоохранители задокументировали, по меньшей мере, 16 фактов незаконной реализации таких препаратов.

Все фигуранты сообщены о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 320 УК Украины – нарушение правил отпуска наркотических средств, совершенное повторно и в составе организованной группы.

