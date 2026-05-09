  1. В Україні

В Одесі чоловік влаштував стрілянину біля піцерії: його затримали

20:13, 9 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
42-річний чоловік влаштував стрілянину біля піцерії, після чого зайшов до закладу зі зброєю.
В Одесі чоловік влаштував стрілянину біля піцерії: його затримали
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі правоохоронці відкрили кримінальне провадження через стрілянину біля піцерії на вулиці Середньофонтанській. Інцидент стався ввечері 8 травня — чоловік здійснив кілька пострілів із пістолета в повітря, після чого зайшов зі зброєю до закладу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Порушника оперативно затримали патрульні поліцейські спільно з військовослужбовцями Нацгвардії. За даними слідства, 42-річний чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. У нього вилучили пістолет, набої та стріляні гільзи. Попередньо встановлено, що зброя призначена для відстрілу гумових куль, однак дозвіл на її зберігання та використання у чоловіка був відсутній.

Наразі вилучені речові докази направили на балістичну експертизу. Дії затриманого кваліфікували за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Одеса

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Хто претендує на посади суддів КСУ: результати оцінювання Дорадчої групи експертів

Дорадча група експертів завершила оцінювання кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою Верховної Ради.

Посвідчення водія в Україні планують видавати з 15 років: що готує нова реформа від уряду

Реформа не лише впроваджує європейські категорії транспортних засобів, а й змінює взаємодію водія з сервісними центрами МВС.

Верховний Суд підтвердив право Центральної МСЕК скасовувати інвалідність заочно

Суд роз’яснив, що МСЕК може переглядати рішення щодо інвалідності без очного огляду, якщо медичні дані є достатніми.

Психолог оцінив моральну шкоду від агресії РФ у 140 млн грн: ВС наголосив, що розмір визначає суд

ВС підтвердив, що компенсація моральної шкоди від РФ має відповідати принципам розумності, справедливості та співмірності.

Розлад адаптації та ПТСР стали підставою для скасування вироку у справі про побиття матері — ВС

ВС скасував вирок у справі про побиття матері, оскільки суди не перевірили психічний стан засудженого та не призначили психіатричну експертизу.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]