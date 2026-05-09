В Одесі чоловік влаштував стрілянину біля піцерії: його затримали

42-річний чоловік влаштував стрілянину біля піцерії, після чого зайшов до закладу зі зброєю.

В Одесі правоохоронці відкрили кримінальне провадження через стрілянину біля піцерії на вулиці Середньофонтанській. Інцидент стався ввечері 8 травня — чоловік здійснив кілька пострілів із пістолета в повітря, після чого зайшов зі зброєю до закладу.

Порушника оперативно затримали патрульні поліцейські спільно з військовослужбовцями Нацгвардії. За даними слідства, 42-річний чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. У нього вилучили пістолет, набої та стріляні гільзи. Попередньо встановлено, що зброя призначена для відстрілу гумових куль, однак дозвіл на її зберігання та використання у чоловіка був відсутній.

Наразі вилучені речові докази направили на балістичну експертизу. Дії затриманого кваліфікували за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі.

