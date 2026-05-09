В Одессе мужчина устроил стрельбу у пиццерии: его задержали

42-летний мужчина устроил стрельбу возле пиццерии, после чего зашел в заведение с оружием.

В Одессе правоохранители открыли уголовное производство из-за стрельбы у пиццерии на улице Среднефонтанской. Инцидент произошел вечером 8 мая — мужчина произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, после чего вошел с оружием в заведение.

Нарушитель оперативно задержан патрульными полицейскими совместно с военнослужащими Нацгвардии. По данным следствия, 42-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. У него изъяли пистолет, патроны и стреляные гильзы. Предварительно установлено, что оружие предназначено для отстрела резиновых шаров, однако разрешение на его хранение и использование у мужчины отсутствовало.

Изъятые вещественные доказательства направили на баллистическую экспертизу. Действия задержанного квалифицировали по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Ему грозит наказание в виде лишения свободы.

