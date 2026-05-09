На Львівщині знайшли мертвим 11-річного хлопчика з ножовим пораненням
На Львівщині правоохоронці розслідують загибель 11-річного хлопчика.
За інформацією правоохоронців, трагедія сталася у місті Шептицький. Увечері 8 травня, близько 19:00, на вулиці Набережній виявили тіло малолітньої дитини без ознак життя.
На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські, працівники ювенальної превенції та інші служби Шептицького районного відділу поліції.
Під час огляду тіла правоохоронці виявили колото-різану рану. За попередніми даними, саме вона могла стати причиною смерті дитини. Загиблим виявився 11-річний мешканець райцентру.
За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.
Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.