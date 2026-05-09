  1. В Украине

Во Львовской области нашли мертвым 11-летнего мальчика с ножевым ранением

22:00, 9 мая 2026
В городе Шептицкий на Львовщине правоохранители расследуют гибель 11-летнего мальчика, тело которого с колото-резаной раной обнаружили на улице.
По информации правоохранителей, трагедия произошла в городе Шептицкий. Вечером 8 мая около 19:00 на улице Набережной обнаружили тело малолетнего ребенка без признаков жизни.

На место происшествия оперативно прибыли следственно оперативная группа, патрульные полицейские, работники ювенальной превенции и другие службы Шептицкого районного отдела полиции.

Во время осмотра тела правоохранители обнаружили колото-резаную рану. По предварительным данным, именно он мог стать причиной смерти ребенка. Погибшим оказался 11-летний житель райцентра.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

В настоящее время продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

