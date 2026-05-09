На Тернопільщині судитимуть ухилянта за використання підроблених документів

На Тернопільщині до суду скерували обвинувальний акт щодо жителя Кременецького району, якого обвинувачують у використанні підроблених документів та ухиленні від мобілізації. Про це повідомив Тернопільський обласний ТЦК.

Слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснювалося під процесуальним керівництвом Кременецької окружної прокуратури.

Чоловіка обвинувачують за статтями 336 та 358 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, мешканець Кременецького району, який підлягав мобілізації за віком, вирішив незаконно оформити відстрочку від служби.

Через месенджер Telegram він знайшов осіб, які за 1500 євро виготовили підроблений пакет медичних документів. Згідно з ними, його дружині було встановлено другу групу інвалідності.

Слідство також встановило, що за подібною схемою ще семеро жителів Кременецького району могли незаконно уникнути мобілізації.

Наразі ці факти перевіряються.

Крім того, правоохоронці встановлюють осіб, причетних до виготовлення фальшивих медичних документів.

За скоєне обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

