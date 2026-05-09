В Тернопольской области будут судить уклониста за использование поддельных документов

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Тернопольской области в суд направили обвинительный акт в отношении жителя Кременецкого района, которого обвиняют в использовании поддельных документов и уклонении от мобилизации. Об этом сообщил Тернопольский областной ТЦК.

Следователи завершили досудебное расследование в уголовном производстве, которое осуществлялось под процессуальным руководством Кременецкой окружной прокуратуры.

Мужчину обвиняют по статьям 336 и 358 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, житель Кременецкого района, подлежавший мобилизации по возрасту, решил незаконно оформить отсрочку от службы.

Через мессенджер Telegram он нашел лиц, которые за 1500 евро изготовили поддельный пакет медицинских документов. Согласно им, его супруге была установлена вторая группа инвалидности.

Следствие также установило, что по подобной схеме еще семеро жителей Кременецкого района могли незаконно избежать мобилизации.

В настоящее время эти факты проверяются.

Кроме того, правоохранители устанавливают лиц, причастных к изготовлению фальшивых медицинских документов.

За содеянное обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.