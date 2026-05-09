В ЕСОЗ розширили повноваження для медичних сестер та братів

У МОЗ підкреслили, що залучення молодших спеціалістів до роботи з персональними даними пацієнтів дозволить розподілити частину повноважень.

Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що для медичних сестер та братів доступна можливість самостійно реєструвати та оновлювати дані пацієнта в ЕСОЗ.

Раніше реєстрацію та оновлення даних пацієнта підтверджував лише лікар, а медичні сестри та брати допомагали в цьому. Тепер молодші спеціалісти, зареєстровані в ЕСОЗ як «Асистенти», можуть робити це автономно, засвідчуючи дії власним електронним підписом.

Які саме можливості отримали асистенти:

▪️ реєстрація пацієнтів в ЕСОЗ;

▪️ оновлення персональних даних пацієнтів;

▪️ перегляд та реєстрація зв’язку між недієздатним пацієнтом та його законним представником;

▪️ перегляд статусів верифікації пацієнта.

«Залучення молодших спеціалістів до роботи з персональними даними пацієнтів дозволить розподілити цю частину повноважень серед медичних працівників та спростити виправлення помилок у персональних даних пацієнтів в ЕСОЗ.

Зміни поширюються на всі закладам охорони здоров’я незалежно від форми власності (державні, комунальні, приватні) чи рівня медичної допомоги, а також лікарям-ФОП», - додали у МОЗ.

У міністерстві додали, що для того, щоб працівники могли скористатися новими можливостями, необхідно забезпечити їх:

- обладнаним робочим місцем;

- стабільним доступом до інтернету;

- особистим електронним підписом (КЕП).

