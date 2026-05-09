В ЕСОЗ розширили повноваження для медичних сестер та братів
Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що для медичних сестер та братів доступна можливість самостійно реєструвати та оновлювати дані пацієнта в ЕСОЗ.
Раніше реєстрацію та оновлення даних пацієнта підтверджував лише лікар, а медичні сестри та брати допомагали в цьому. Тепер молодші спеціалісти, зареєстровані в ЕСОЗ як «Асистенти», можуть робити це автономно, засвідчуючи дії власним електронним підписом.
Які саме можливості отримали асистенти:
▪️ реєстрація пацієнтів в ЕСОЗ;
▪️ оновлення персональних даних пацієнтів;
▪️ перегляд та реєстрація зв’язку між недієздатним пацієнтом та його законним представником;
▪️ перегляд статусів верифікації пацієнта.
«Залучення молодших спеціалістів до роботи з персональними даними пацієнтів дозволить розподілити цю частину повноважень серед медичних працівників та спростити виправлення помилок у персональних даних пацієнтів в ЕСОЗ.
Зміни поширюються на всі закладам охорони здоров’я незалежно від форми власності (державні, комунальні, приватні) чи рівня медичної допомоги, а також лікарям-ФОП», - додали у МОЗ.
У міністерстві додали, що для того, щоб працівники могли скористатися новими можливостями, необхідно забезпечити їх:
- обладнаним робочим місцем;
- стабільним доступом до інтернету;
- особистим електронним підписом (КЕП).
