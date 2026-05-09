  1. В Украине

В ЕСОЗ расширили полномочия для медицинских сестер и братьев

19:37, 9 мая 2026
В Минздраве подчеркнули, что привлечение младших специалистов к работе с персональными данными пациентов позволит распределить часть полномочий.
Фото: depositphotos.com
Министерство здравоохранения Украины сообщило, что для медицинских сестер и братьев стала доступна возможность самостоятельно регистрировать и обновлять данные пациента в ЕСОЗ.

Ранее регистрацию и обновление данных пациента подтверждал только врач, а медицинские сестры и братья помогали в этом. Теперь младшие специалисты, зарегистрированные в ЕСОЗ как «Ассистенты», могут делать это автономно, удостоверяя действия собственной электронной подписью.

Какие именно возможности получили ассистенты:

▪️ регистрация пациентов в ЕСОЗ;

▪️ обновление персональных данных пациентов;

▪️ просмотр и регистрация связи между недееспособным пациентом и его законным представителем;

▪️ просмотр статусов верификации пациента.

«Привлечение младших специалистов к работе с персональными данными пациентов позволит распределить эту часть полномочий среди медицинских работников и упростить исправление ошибок в персональных данных пациентов в ЕСОЗ.

Изменения распространяются на все учреждения здравоохранения независимо от формы собственности (государственные, коммунальные, частные) или уровня медицинской помощи, а также врачей-ФЛП», — добавили в Минздраве.

В министерстве добавили, что для того, чтобы работники могли воспользоваться новыми возможностями, необходимо обеспечить их:

  • оборудованным рабочим местом;
  • стабильным доступом к интернету;
  • личной электронной подписью (КЭП).

Минздрав больница

