В ЕСОЗ расширили полномочия для медицинских сестер и братьев

В Минздраве подчеркнули, что привлечение младших специалистов к работе с персональными данными пациентов позволит распределить часть полномочий.

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что для медицинских сестер и братьев стала доступна возможность самостоятельно регистрировать и обновлять данные пациента в ЕСОЗ.

Ранее регистрацию и обновление данных пациента подтверждал только врач, а медицинские сестры и братья помогали в этом. Теперь младшие специалисты, зарегистрированные в ЕСОЗ как «Ассистенты», могут делать это автономно, удостоверяя действия собственной электронной подписью.

Какие именно возможности получили ассистенты:

▪️ регистрация пациентов в ЕСОЗ;

▪️ обновление персональных данных пациентов;

▪️ просмотр и регистрация связи между недееспособным пациентом и его законным представителем;

▪️ просмотр статусов верификации пациента.

«Привлечение младших специалистов к работе с персональными данными пациентов позволит распределить эту часть полномочий среди медицинских работников и упростить исправление ошибок в персональных данных пациентов в ЕСОЗ.

Изменения распространяются на все учреждения здравоохранения независимо от формы собственности (государственные, коммунальные, частные) или уровня медицинской помощи, а также врачей-ФЛП», — добавили в Минздраве.

В министерстве добавили, что для того, чтобы работники могли воспользоваться новыми возможностями, необходимо обеспечить их:

оборудованным рабочим местом;

стабильным доступом к интернету;

личной электронной подписью (КЭП).

