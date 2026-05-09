В ЕСОЗ расширили полномочия для медицинских сестер и братьев
Министерство здравоохранения Украины сообщило, что для медицинских сестер и братьев стала доступна возможность самостоятельно регистрировать и обновлять данные пациента в ЕСОЗ.
Ранее регистрацию и обновление данных пациента подтверждал только врач, а медицинские сестры и братья помогали в этом. Теперь младшие специалисты, зарегистрированные в ЕСОЗ как «Ассистенты», могут делать это автономно, удостоверяя действия собственной электронной подписью.
Какие именно возможности получили ассистенты:
▪️ регистрация пациентов в ЕСОЗ;
▪️ обновление персональных данных пациентов;
▪️ просмотр и регистрация связи между недееспособным пациентом и его законным представителем;
▪️ просмотр статусов верификации пациента.
«Привлечение младших специалистов к работе с персональными данными пациентов позволит распределить эту часть полномочий среди медицинских работников и упростить исправление ошибок в персональных данных пациентов в ЕСОЗ.
Изменения распространяются на все учреждения здравоохранения независимо от формы собственности (государственные, коммунальные, частные) или уровня медицинской помощи, а также врачей-ФЛП», — добавили в Минздраве.
В министерстве добавили, что для того, чтобы работники могли воспользоваться новыми возможностями, необходимо обеспечить их:
- оборудованным рабочим местом;
- стабильным доступом к интернету;
- личной электронной подписью (КЭП).
