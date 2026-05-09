Стаж без втрат: кому необхідно оцифрувати трудову книжку

Оцифрувати трудову книжку може сам працівник або роботодавець.

Донецька обласна державна адміністрація нагадала, кому необхідно оцифрувати трудову книжку.

Там підкреслили, що електронний облік трудової діяльності надає громадянам можливість:

- надійно зберегти свій страховий стаж та перевірити його у будь-який час;

- мінімізувати ризик втрати або пошкодження трудових даних, які містяться у паперових документах;

- у перспективі — оформити пенсію без особистого звернення до установ Пенсійного фонду України.

Як не втратити стаж

До 01.01.2004 трудовий стаж підтверджується записами в паперовій трудовій книжці.

Після 01.01.2004 стаж обчислюється автоматично — за даними реєстру застрахованих осіб.

Законодавством передбачено, що Пенсійний фонд України вносить до реєстру відсутні відомості про трудову діяльність на підставі оцифрованих паперових трудових книжок або інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання чи архівними установами.

Отже, особам, які мають стаж роботи до 2004 року, необхідно обов'язково оцифрувати ці періоди, аби їх було враховано для призначення пенсії в майбутньому.

Чи треба оцифровувати трудову, якщо пенсію вже призначено

Пенсіонерам, які не працюють, оцифровувати трудові книжки не потрібно, оскільки відомості про їхню трудову діяльність уже перебувають у розпорядженні Пенсійного фонду України і зберігаються у складі їхніх пенсійних справ.

Крім того, перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам здійснюється автоматично кожні два роки, а необхідні відомості про страховий стаж надходять до реєстрів Пенсійного фонду України без участі людини.

Чи є ризики для стажу у разі несвоєчасного оцифрування документів

Законодавством встановлено строк для оцифрування трудових книжок — до 10 червня 2026 року. Водночас, якщо трудову книжку не буде оцифровано до цієї дати, страховий стаж не втрачається. Паперова трудова книжка й надалі залишатиметься чинним документом для підтвердження стажу.

