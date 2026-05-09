Стаж без потерь: кому необходимо оцифровать трудовую книжку

19:55, 9 мая 2026
Донецкая областная государственная администрация напомнила, кому необходимо оцифровать трудовую книжку.

Электронный учет трудовой деятельности предоставляет гражданам возможность:

  • надежно сохранить свой страховой стаж и проверить его в любое время;
  • минимизировать риск утраты или повреждения трудовых данных, содержащихся в бумажных документах;
  • в перспективе — оформить пенсию без личного обращения в учреждения Пенсионного фонда Украины.

Как не потерять стаж

До 01.01.2004 трудовой стаж подтверждается записями в бумажной трудовой книжке.

После 01.01.2004 стаж исчисляется автоматически — по данным реестра застрахованных лиц.

Законодательством предусмотрено, что Пенсионный фонд Украины вносит в реестр отсутствующие сведения о трудовой деятельности на основании оцифрованных бумажных трудовых книжек или других документов, выданных по месту работы, службы, обучения либо архивными учреждениями.

Следовательно, лицам, имеющим стаж работы до 2004 года, необходимо обязательно оцифровать эти периоды, чтобы они были учтены при назначении пенсии в будущем.

Нужно ли оцифровывать трудовую, если пенсия уже назначена

Пенсионерам, которые не работают, оцифровывать трудовые книжки не нужно, поскольку сведения об их трудовой деятельности уже находятся в распоряжении Пенсионного фонда Украины и хранятся в составе их пенсионных дел.

Кроме того, перерасчет пенсии работающим пенсионерам осуществляется автоматически каждые два года, а необходимые сведения о страховом стаже поступают в реестры Пенсионного фонда Украины без участия человека.

Есть ли риски для стажа в случае несвоевременного оцифрования документов

Законодательством установлен срок для оцифровки трудовых книжек — до 10 июня 2026 года. В то же время, если трудовая книжка не будет оцифрована до этой даты, страховой стаж не теряется. Бумажная трудовая книжка и в дальнейшем останется действительным документом для подтверждения стажа.

Оцифровать трудовую книжку может сам работник или работодатель.

